قال مستشارون أميركيون رفيعو المستوى في تصريحات لقناة i24NEWS يوم الأربعاء إن واشنطن لا تعتبر الوضع الحالي في غزة خرقًا من جانب حماس لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة، واصفين تنفيذ الاتفاق بأنه “معقّد لكنه يسير وفق الخطة”.

وأوضح المستشارون أن المرحلة الأولى من الاتفاق، التي شملت الانسحاب إلى “الخط الأصفر”، وتثبيت وقف إطلاق النار، وفتح ممرات المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى والمحتجزين الأحياء، قد اكتملت بنجاح.

وأضافوا أن الجهود الأميركية تتركز حاليًا على المرحلة الثانية، وتشمل الحفاظ على مناطق الفصل، وضمان تدفق المساعدات دون انقطاع، واستعادة جثامين القتلى، ووضع الأسس لنزع سلاح القطاع وإعادة إعماره.

وأكد أحد المستشارين أنه لم يتم تقليص المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة، بهدف تثبيت الأوضاع وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الأكثر حاجة.

وأشار المستشارون إلى أن عملية استعادة الجثامين تواجه صعوبات كبيرة بسبب الدمار الواسع وانتشار الذخائر غير المنفجرة، مضيفين أن واشنطن تعمل عبر الوسطاء وقيادة القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) لتسهيل عمليات الانتشال اليومية، وتدرس برنامج مكافآت لتشجيع الفلسطينيين على تقديم معلومات عن مواقع الدفن.

وفيما يتعلق بنزع السلاح، أكد أحد المستشارين أن الهدف واضح لكنه معقد، قائلاً: “لا يمكن توقع أن يتخلى الناس عن السلاح بين ليلة وضحاها، نحن نرسم مسارًا يضمن الأمن للجميع، ونزع السلاح سيستغرق وقتًا وتنسيقًا دقيقًا”.

وتتضمن الخطة الأميركية إنشاء قوة استقرار دولية (ISF) بمشاركة محتملة من مصر وقطر وتركيا وإندونيسيا وأذربيجان، على أن يقتصر الدور الأميركي على التنسيق والإشراف دون مشاركة قتالية.

كما تسعى واشنطن لتحديد شخصيات فلسطينية غير سياسية لتشكيل حكومة تكنوقراط مدنية تتولى إدارة شؤون غزة، مع تخصيص تمويل الإعمار فقط للمناطق الخالية من سيطرة حماس، على أن تبدأ جهود إعادة البناء خلف “الخط الأصفر” في المناطق المؤمّنة.

وفي ما يتعلق بالاتهامات بأن حماس لم تُعد جميع جثامين الرهائن الإسرائيليين، أوضح المستشارون أن التقدم بطيء لكنه مستمر، مؤكدين أن حماس التزمت بإطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء، وأن آلية تبادل الجثامين قيد التنفيذ.

وختم أحد المستشارين بالقول: “الهدف الأميركي هو تحقيق الاستقرار والوظيفة العملية قبل أي تسميات سياسية، نريد غزة آمنة، مستقرة، ولا تشكل تهديدًا لإسرائيل أو جيرانها. العمل صعب للغاية، لكننا ملتزمون بإتمامه خطوة بخطوة، دون أن يُترك أحد خلف الركب.”