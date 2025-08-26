قوات الأمن الإسرائيلية تحيد جسم"يشبه صاروخا" موجها لمستوطنة "مجدال عوز"

قد يعجبك أيضًا -

عثرت قوات الأمن الإسرائيلية ليلة أمس (الاثنين) على "صاروخ" كان مُوجهًا نحو مستوطنة "ميجدال عوز"، قرب بلدة بيت فجار، قرب بيت لحم. هذا وقام متخصص بالمتفجرات من الشرطة الإسرائيلية بتحييد الجسم المشبوه عبر تفجير مُتحكّم به دون إحداث أضرار، ولم يُسفر الحادث عن إصابات.

وُردت معلومات عن الجسم الغريب إلى مركز شرطة عتصيون بالضفة الغربية. ووصل محققو المركز وجنود من الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث وعثروا على الجسم. وعقب الحادث، بدأت قوات الأمن صباح اليوم بعمليات تفتيش في المنطقة لجمع بقايا ومصادرة أسلحة مماثلة.

وأوضح مصدر أمني: "كانت هذه حادثة إزعاج، ما لدينا عبارة عن قطعة أنبوب بلاستيكي مثبت بها مروحة، ولم يكن بداخلها أي مواد متفجرة، وتم تفجيرها عن بُعد".

قالت الشرطة الإسرائيلية إنه: "بفضل يقظة واحترافية رجال الشرطة، تم تجنب حادثة خطيرة كان من الممكن أن تضر بالجمهور. تصرف محققو مركز عتصيون، بالتعاون مع قوات الجيش الإسرائيلي، بعزم واحترافية، وأجروا عمليات تفتيش دقيقة في المنطقة".