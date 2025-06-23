قد يعجبك أيضًا -

اليوم الـ627 للحرب في غزة واليوم الـ11 من حرب إسرائيل وايران : أطلقت صافرات الإنذار بعدد من المناطق في إسرائيل جراء إطلاق صواريخ إيرانية، ولم يتم الحديث عن إصابات وأضرار، والليلة أطلق صاروخ واحد من ايران تجاه إسرائيل، وأفيد عن تشغيل الأنظمة الدفاعية في طهران.