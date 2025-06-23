إطلاق 5 رشقات صاروخية من ايران تجاه إسرائيل وغارات إسرائيلية شديدة في طهران || تحديثات متواصلة
لا توجد إصابات • الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة مواقع إطلاق صواريخ إيرانية تجاه إسرائيل • اعتراض طائرة مسيرة في ايلات قبل دخولها إسرائيل
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اليوم الـ627 للحرب في غزة واليوم الـ11 من حرب إسرائيل وايران : أطلقت صافرات الإنذار بعدد من المناطق في إسرائيل جراء إطلاق صواريخ إيرانية، ولم يتم الحديث عن إصابات وأضرار، والليلة أطلق صاروخ واحد من ايران تجاه إسرائيل، وأفيد عن تشغيل الأنظمة الدفاعية في طهران.
نجمة داوود الحمراء : "في أعقاب الإنذارات التي سمعت في شمال البلاد، لم نتلق في هذه المرحلة أي بلاغات عن سقوط أو إصابات"
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ الآن موجة من الهجمات ضد أهداف عسكرية في طهران
ثلاثة طواقم إطفاء من محطة الجليل الجولان تعمل على إخماد حريق في منطقة مفتوحة في صفد نتيجة سقوط صاروخ إيراني في المنطقة
قيادة الجبهة الداخلية: رصد إطلاق صواريخ إضافية من إيران - وتوقع انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة الشمالية
تقارير من إيران: سُمعت عدة انفجارات قوية في طهران. كما تعرضت مدينة كرج لقصف صاروخي إسرائيلي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نتوقع من روسيا أن تلعب دورا أكثر نشاطا في مجلس الأمن الدولي وفي المنطقة
نجمة داوود الحمراء بعد الإنذارات: "بعد عمليات المسح، لم يتم العثور على أي ضحايا، باستثناء حالات القلق والأشخاص الذين أصيبوا في الطريق إلى المنطقة المحمية"
شركة الكهرباء الإسرائيلية: انقطاعات في إمدادات الكهرباء في المنطقة الجنوبية إثر عمليات إطلاق من إيران
القصف من إيران: رصد إطلاق نحو 15 صاروخا ، أقل من 10 منها تمكنت من الوصول
الشرطة الإسرائيلية: "وردت بلاغات عن سقوط ذخيرة في المنطقة الجنوبية وفي المناطق المفتوحة، ولا توجد حتى الآن أي إصابات أو أضرار مادية معروفة. تعمل شرطة المنطقة الجنوبية وعناصر مكافحة الشغب على عزل مواقع السقوط، ويواصلون البحث عن مواقع إضافية لتبديد المخاوف بشأن المزيد من المخاطر. نطلب من الجمهور الابتعاد عن مواقع السقوط والالتزام بتعليمات رجال الشرطة في الميدان."
تقرير في لبنان: طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلتين يدويتين قرب سيارة بيك آب في بلدة "كفير قلعة" جنوب البلاد
قصف متواصل: حوالي 15 عملية إطلاق في 4 موجات هجومية