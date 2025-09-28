ترامب: "هناك احتمال حقيقي لشيء رائع في الشرق الأوسط"

كتب رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، اليوم (الأحد) في حسابه على شبكة TruthSocial أن "هناك فرصة حقيقية لشيء رائع في الشرق الأوسط. لأول مرة الجميع متفقون. سنجعل هذا يحدث". ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هو خلفية التصريحات المتفائلة للرئيس الأمريكي، وهل هي مدعومة بأي تقدم نحو صفقة.

في الوقت نفسه، أعرب نائب الرئيس جي دي فانس أيضًا عن تفاؤله. وقال خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "أنا متفائل أكثر بشأن المكان الذي نحن فيه الآن مقارنةً بأي نقطة أخرى في الأشهر الأخيرة". وأضاف كذلك: "حالياً، تجري مفاوضات معقدة بين القادة العرب، بين إسرائيل وبين ترامب، بقيادة ويتكوف وروبيو. المفاوضات تجري في الوقت الذي نتحدث فيه، وتستمر منذ عدة أيام".

تطرق ملك الأردن عبد الله الثاني أيضًا إلى القضية وقال: "نحن نعمل بالتنسيق مع إخوتنا وشركائنا العرب على تفاصيل الخطة الشاملة لغزة التي قدمها ترامب".

المنشور المتفائل لترامب نُشر قبل يوم من لقائه المقرر مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حيث من المتوقع أن يعرض عليه خطة النقاط الـ21 للإدارة الأمريكية لقطاع غزة. مصادر مقربة من نتنياهو أصرت الليلة الماضية أنه لا يوجد تغيير في النبرة القادمة من البيت الأبيض.

وفقًا لمصدر سياسي رفيع، تصر إسرائيل على خمس نقاطها لإنهاء الحرب كما ورد في قناتنا العبرية أمس. من المتوقع أن يعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو النقاط التي قررها الكابينت خلال اجتماعه مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض.

في إسرائيل يؤكدون أنه لا يوجد تعارض بين النقاط الخمس وخطة الواحد والعشرين بندًا التي قدمها الرئيس الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من تصريحات ترامب هذا الأسبوع بأنه لن يسمح لإسرائيل بفرض السيادة في الضفة الغربية، من المتوقع أن يثير نتنياهو هذا الموضوع خلال لقائهما في واشنطن.

كما ذُكر، أفادت شبكة CNN خلال نهاية الأسبوع أن الخطة لإنهاء الحرب في غزة تشمل 21 بندًا. ووفقًا للتفاصيل التي نشرت، سيتم إطلاق سراح جميع المختطفين خلال 48 ساعة من لحظة تنفيذ الاتفاق مقابل انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من غزة – دون تحديد جدول زمني. بالإضافة إلى ذلك، جاء في الاقتراح أن الفلسطينيين لن يُهجروا من منازلهم. وقال ترامب في وقت سابق اليوم إن "حماس على علم بالمناقشات حول ذلك وإسرائيل تم اطلاعها على جميع المستويات – بما في ذلك نتنياهو".