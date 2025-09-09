المعلومات الدراماتيكية التي تم تلقيها - وكادت أن تلغي الهجوم

قد يعجبك أيضًا -

ناقشت أجهزة الأمن حتى اللحظة الأخيرة حول ما إذا كانت ستنفذ محاولة اغتيال شخصيات بارزة في حماس في قطر - وذلك بسبب الشكوك في أن خالد مشعل، زعيم حركة حماس في الخارج، لم يكن في المبنى الذي تعرض للهجوم.

وقد عُلم أيضًا أن حقيقة وجود خليل الحية، الذي يُعتبر لاعبًا رئيسيًا، في المكان - وحقيقة أن اجتماعًا كهذا لقيادات التنظيم ليس أمرًا يحدث بانتظام - رجّحت الكفة لصالح تنفيذ الهجوم.

كما هو معروف، العملية المشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك ضد كبار قادة المنظمة نُفذت حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر، وفي إطارها هاجمت نحو عشرة طائرات تابعة لسلاح الجو مبنى تواجد فيه كبار قادة المنظمة في الدوحة، عاصمة قطر.

تطرق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى العملية خلال خطاب ألقاه في حدث يوم الاستقلال الأمريكي الذي نظمته سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل. وقال: "نحن في خضم معركة لحسم حركة حماس، أولئك الذين هاجموا احتفلوا في السابع من أكتوبر. تم تنفيذ المهمة بأقصى قدر من النجاح - لقد انتهت الأيام التي كان فيها قادة الإرهاب يتمتعون بالحصانة في أي مكان."