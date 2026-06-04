نتنياهو يطلق رسالة حاسمة: حماية شمال إسرائيل أولوية قصوى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مع رؤساء السلطات المحلية في الشمال، إن إسرائيل "ملتزمة بأمن سكان الشمال"، مؤكداً استمرار العمل "بحزم" لمواجهة أي تهديدات على الحدود الشمالية.

وجاءت تصريحات نتنياهو في ظل سلسلة من الإنذارات الأمنية في منطقة الجليل، حيث شدد على أن الحكومة ستواصل الاستثمار في الموارد اللازمة لضمان إعادة إعمار وتطوير بلدات الشمال، على غرار ما تم في الجنوب.

وأضاف أن سكان المنطقة أظهروا "صموداً استثنائياً" خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الحكومة والسلطات المحلية من أجل اتخاذ قرارات داعمة لتعزيز الاستقرار والأمن.

وأعرب نتنياهو عن شكره لرؤساء السلطات المحلية على تعاونهم مع الوزارات الحكومية في إدارة الأوضاع خلال المرحلة الحالية.