نتنياهو يطلق رسالة حاسمة: حماية شمال إسرائيل أولوية قصوى |تحديثات
تم تقديم موعد اجتماع الكابينت من يوم الأحد، من المتوقع أن يصوت الوزراء على الاتفاق مع لبنان • تقرير: الجيش الإسرائيلي بدأ الانسحاب من القرى في لبنان • تحديثات مستمرة
سيلتئم الكابينيت الإسرائيلي اليوم (الخميس) الساعة 17:00. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الليلة أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات المباشرة بوساطة أمريكية. بعد عدة ساعات من ذلك، دوت صفارات الإنذار في الجليل الغربي وفي إصبع الجليل بسبب الاشتباه في اختراق طائرة معادية.
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نتنياهو يطلق رسالة حاسمة: حماية شمال إسرائيل أولوية قصوى
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مع رؤساء السلطات المحلية في الشمال، إن إسرائيل "ملتزمة بأمن سكان الشمال"، مؤكداً استمرار العمل "بحزم" لمواجهة أي تهديدات على الحدود الشمالية.
وجاءت تصريحات نتنياهو في ظل سلسلة من الإنذارات الأمنية في منطقة الجليل، حيث شدد على أن الحكومة ستواصل الاستثمار في الموارد اللازمة لضمان إعادة إعمار وتطوير بلدات الشمال، على غرار ما تم في الجنوب.
وأضاف أن سكان المنطقة أظهروا "صموداً استثنائياً" خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الحكومة والسلطات المحلية من أجل اتخاذ قرارات داعمة لتعزيز الاستقرار والأمن.
وأعرب نتنياهو عن شكره لرؤساء السلطات المحلية على تعاونهم مع الوزارات الحكومية في إدارة الأوضاع خلال المرحلة الحالية.
صفارات الإنذار تدوي في الجليل بعد رفض حزب الله تفاهمات وقف إطلاق النار
الأمين العام لحزب الله يهاجم "إعلان واشنطن" ويعتبره محاولة لفرض مشروع سياسي وأمني على لبنان.
انتقد الأمين العام لـحزب الله، نعيم قاسم، ما وصفه بـ"إعلان واشنطن"، معتبراً أنه يرسم ملامح مشروع سياسي وأمني يهدف إلى فرض شروط على لبنان تخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
وقال قاسم إن نتائج المفاوضات المباشرة التي جرت بشأن الأوضاع في لبنان "مرفوضة من قبل شرائح واسعة من الشعب اللبناني"، واصفاً تلك المفاوضات بأنها "مهينة" ولا تعكس المصالح الوطنية للبنان.
وأضاف أن إعلان واشنطن يتضمن، بحسب رأيه، مبادئ تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى فرضها على لبنان ضمن رؤية سياسية أوسع للمنطقة، معتبراً أن ذلك يمس بالسيادة اللبنانية ويهدد استقلال القرار الوطني.
أفادت قناة الحدث السعودية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ سحب قواته من قريتي دبين وبلاط جنوب لبنان. وأكد الجيش اللبناني، بحسب التقرير، عملية الانسحاب، وأنه بصدد نشر قوات في المنطقة نتيجة لذلك
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية.
توفي جندي من قوات اليونيفيل صباح اليوم متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها جراء قذائف هاون سقطت على موقعه قرب مرجعيون جنوب شرق لبنان. وأصيب جنديان آخران من اليونيفيل في الحادث.
تم تقديم موعد الاجتماع من يوم الأحد: سيجتمع مجلس الوزراء السياسي والأمني اليوم الساعة 5:00 مساءً
تقرير على قناة الجزيرة القطرية: مقتل تسعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، في هجوم إسرائيلي استهدف منزلاً في مدينة غزة
تقارير من لبنان: تعرضت سيارة لهجوم قرب قرية قلعة جنوب البلاد
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب أبلغ مساعديه أنه سيدرس إنهاء وقف إطلاق النار مع إيران إذا قتلت طهران جنوداً أمريكيين.
نشرت الكويت فيديو يُظهر استهداف مطارها ليلة الثلاثاء بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية. وكان ترامب قد صرّح سابقًا عن الهجوم: "رأيت المطار يُستهدف، ولم يبدُ الأمر سيئًا للغاية".
في ختام جولة المحادثات: اتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار. سينسحب حزب الله شمال نهر الليطاني ويوقف إطلاق النار، وستستمر المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان.