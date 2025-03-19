تقرير||إسرائيل تهدد حماس: أي اعتداء على مختطف سيجر الى ضم أراض في القطاع

هددت إسرائيل حماس بأن كل اعتداء على مختطف إسرائيلي سيؤدي الى ضم أجزاء من قطاع غزة الى إسرائيل، ووفقا للنشر في 12N فإنه عندما تصل إسرائيل معلومات عن أي اعتداء على مختطف إسرائيلي فإنها ستعلن رسميا عن ضم أراض في قطاع غزة.

ووفقا للنشر فإنه من ناحية إسرائيل، المسؤولة المطلقة على سلامة المختطفين هي حماس والتي تحتجزهم منذ 529 يوما.ويأتي التهديد الإسرائيلي على خلفية الافتراض بأن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لحماس وسكان غزة هو خسارة أرض، حتى أكثر من خسارة الأرواح البشرية.

كما ذكر التقرير أن إسرائيل لن تتنازل عن أي شيء أقل من مخطط ويتكوف الذي يتضمن الإفراج عن نصف الرهائن الأحياء والأموات مقابل تمديد وقف إطلاق النار حتى بعد عيد الفصح ورمضان. أو بدلا من ذلك، الإفراج عن عدد أقل من المختطفين مقابل أيام أقل من وقف إطلاق النار, ووفقا للاتفاق سيتم الإفراج عن نصف المختطفين الأحياء والأموات في اليوم الأول من الاتفاق.