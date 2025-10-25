التغطية متواصلة| تقرير: واشنطن تمنع إسرائيل بشأن فرض عقوبات محتملة على حماس

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم السبت، أن "الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من فرض عقوبات على حركة حماس، أو اتخاذ أي خطوات ضد القطاع حاليا، بسبب تأخر إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين"، مضيفة أن "توافد كبار المسؤولين الأميركيين على إسرائيل هو رسالة واضحة لحكومة بنيامين نتنياهو، بعدم اتخاذ خطوات تعرض وقف النار للخطر".

وقال مصدر أميركيإن على إسرائيل "التوقف عن القيام بأي تصرفات عبثية، من شأنها تعريض الاتفاق، للخطر، وكذلك، تهديد إمكانية تحقيق انفراجة إقليمية".

لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا