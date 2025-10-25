التغطية متواصلة| تقرير: واشنطن تمنع إسرائيل بشأن فرض عقوبات محتملة على حماس
قال مصدر أميركيإن على إسرائيل "التوقف عن القيام بأي تصرفات عبثية، من شأنها تعريض الاتفاق، للخطر، وكذلك، تهديد إمكانية تحقيق انفراجة إقليمية".
ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم السبت، أن "الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من فرض عقوبات على حركة حماس، أو اتخاذ أي خطوات ضد القطاع حاليا، بسبب تأخر إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين"، مضيفة أن "توافد كبار المسؤولين الأميركيين على إسرائيل هو رسالة واضحة لحكومة بنيامين نتنياهو، بعدم اتخاذ خطوات تعرض وقف النار للخطر".
دخول معدات ثقيلة عبر منفذ رفح تمهيداً لوصولها إلى قطاع غزة
دخلت معدات ثقيلة عبر الجانب المصري من معبر رفح البري السبت، تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة.وتنتظر المعدات حالياً عند معبر كرم أبو سالم، حيث تخضع للتدقيق الأمني من جانب الجيش الإسرائيلي، تمهيداً لعبورها إلى القطاع.