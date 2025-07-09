محور الخلاف: هل ستتخلى إسرائيل عن السيطرة على جنوب غزة؟

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بينما لا تزال تفاصيل صفقة إطلاق سراح الرهائن قيد الدراسة، تُثير مسألة أمنية جوهرية جدلاً بين القيادات العسكرية، ألا وهي خريطة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي بعد التوصل إلى اتفاق محتمل. السؤال المحوري: هل ستوافق إسرائيل على التخلي عن السيطرة على "محور موراج"، المُمهّد منذ بدء القتال في قطاع غزة؟

"محور موراج" - وهو ممر عسكري واسع جنوب قطاع غزة، بين رفح وخان يونس، يُشكل حاليًا شريانًا لوجستيًا حيويًا ووسيلة سيطرة استراتيجية. يمتد هذا المحور لمسافة 12 كيلومترًا، ويفصله عن المناطق المدنية هامش أمني يقارب كيلومترًا واحدًا من كل جانب، ويهدف إلى عزل رفح عن باقي قطاع غزة وربطها بالمنطقة الأمنية الإسرائيلية. كما تعمل أربع نقاط توزيع مساعدات إنسانية على طول هذا الممر بتنسيق أمريكي.

يدرس الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية حاليًا ما يلي: الانسحاب من المحور سيؤدي إلى ضرر جسيم بالوصول السريع إلى محور فيلادلفيا، بل سيُضعف القدرة على السيطرة على جنوب قطاع غزة في حال تجدد القتال. من ناحية أخرى، قد يُؤخر استمرار السيطرة عليه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف المساعدات الإنسانية، بل قد يُفسر على أنه انتهاك للسيادة الفلسطينية.

في هذه المرحلة، ترفض إسرائيل التخلي عن المحور، لكن القرار النهائي سيتم اتخاذه على المستوى الدبلوماسي، في إطار المناقشات المتقدمة حول الخطوط العريضة للصفقة.