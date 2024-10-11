التغطية متواصلة⭕ مقتل شخص واحد بنيران حزب الله على شمال إسرائيل صباح الجمعة

مصدر بالأمم المتحدة: إصابة 2 إثر إطلاق قوات إسرائيلية النار على موقع مراقبة ليونيفل

أطلقت قوات إسرائيلية النار على موقع مراقبة تابع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة فردين، بحسب مصدر أممي لوكالة "رويترز".

وفي وقت سابق الخميس، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" إن مقراتها ومواقع تابعة لها في الجنوب على طول "الخط الأزرق"، تعرضت إلى إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن اثنين من أفرادها أصيبا بنيران قصف مدفعي إسرائيلي.