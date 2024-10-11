التغطية متواصلة⭕ مقتل شخص واحد بنيران حزب الله على شمال إسرائيل صباح الجمعة
حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل على ضمان حماية المدنيين في النزاعات الجارية بالشرق الأوسط، مضيفاً أنه "أمر مهم للغاية".
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط عامل أجنبي وإصابة شخص في مستوطنة يرؤون الحدودية في الجليل الأعلى، جرّاء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية. وذكرت خدمة الإسعاف أن عاملاً تايلاندياً، يبلغ من العمر 27 عاماً، سقط في هجوم صاروخي مضاد للدروع.
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إعلام إسرائيلي: نحو 30 صاروخا أطلقت من جنوبي لبنان باتجاه الجليل منذ الصباح اليوم الجمعة
مصدر بالأمم المتحدة: إصابة 2 إثر إطلاق قوات إسرائيلية النار على موقع مراقبة ليونيفل
أطلقت قوات إسرائيلية النار على موقع مراقبة تابع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة فردين، بحسب مصدر أممي لوكالة "رويترز".
وفي وقت سابق الخميس، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" إن مقراتها ومواقع تابعة لها في الجنوب على طول "الخط الأزرق"، تعرضت إلى إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن اثنين من أفرادها أصيبا بنيران قصف مدفعي إسرائيلي.
🚨 القصف على الجليل الأعلى شمالي إسر ائيل: سقوط عدة أجزاء في مناطق مفتوحة ولا إصابات
مصدر بالأمم المتحدة: "نيران إسرائيلية طالت موقع مراقبة لليونيفيل جنوبي لبنان مما أدى إلى إصابة عنصرين"
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🚨صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى جراءوابل من الصواريخ باتجاه الشمال
انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل دون تصويت على مهاجمة إيران
انتهى اجتماع مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في إسرائيل، مساء الخميس، دون تصويت على أي قرار بشأن الهجوم على إيران، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.
وأوضح مصدر أمني إسرائيلي أن "هناك توجهاً لتأجيل التصويت على العملية الإسرائيلية حتى اقتراب موعد تنفيذها".
مصدر بالأمم المتحدة: "قوات إسرائيلية أطلقت النار على موقع مراقبة لليونيفيل جنوب لبنان أدى لإصابة فردين"
المفوضية الأوروبية: نحذر إيران من عواقب التصعيد الخطير في المنطقة
الجيش الإسرائيلي: غريب الشجاع كان مسؤولا عن إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه شمال إسرائيل
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بلينكن: هناك قلق بالغ في آسيا من توسع الصراع بالشرق الأوسط
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هناك قلقاً بالغاً في آسيا بشأن توسع الصراع بالشرق الأوسط، ومحنة السكان في غزة.
وأدلى بلينكن بهذه التصريحات، خلال مؤتمر صحافي، بعد قمة إقليمية عقدت في لاوس، جنوب شرق آسيا.