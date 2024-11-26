حصري|| هذا هو عدد الإسرائيليين الذي غادروا البلاد لإقامة طويلة منذ السابع من أكتوبر

حصرياً: 117 ألف مواطن إسرائيلي غادروا البلاد للإقامة لفترة طويلة، وتوقفوا عن العيش في إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 – ويكشف عن ذلك اليوم (الثلاثاء) لأول مرة في i24NEWS. وهذا الرقم أعلى بثلاثة أضعاف من أرقام السنوات السابقة.

وهكذا، بلغ المتوسط على المدى الطويل خلال العقد الماضي 36 ألف يغادرون إسرائيل بهدف الإقامة لفترة طويلة. وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، غادر حوالي 40 ألف إسرائيلي البلاد لفترة طويلة ولم يعودوا.