تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يعلن قائد الوحدة الصاروخية في لواء شرق خان يونس وسقوط قذيفة من غزة قرب أشكلون
يزعم الجهاد الإسلامي أن "إسرائيل عرضت دفع صفقة منفصلة عن حماس" • إسرائيل وجدت المكان الذي مكث فيه الضيف عن طريق معلومات من أقارب مسؤولين في حماس
اليوم الـ 338 للحرب: أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر أن إسرائيل عثرت على المكان الذي كان محمد الضيف فيه، بناء على معلومات وردت من أقارب مسؤولين كبار في حماس. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال قائد وحدة الصواريخ في لواء شرق خان يونس التابعة لحماس.
لمتابعة المدونة السابقة يمكنكم الدخول الى الرابط التالي
محاولة دهس في الضفة الغربية: أطلق جنود النار باتجاه فلسطينيين بالقرب من مستوطنة ناغوهوت
حاول مسلحان فلسطينيان دهس جنود بسيارتهم كانوا يقفون على حاجز بالقرب من مستوطنة نجوهوت في المجلس الإقليمي الاستيطاني جبل الخليل في الضفة الغربية. وأطلق الجنود النار على المشتبه بهم، الذين أصيبوا بالرصاص. ولم تقع إصابات في صفوف القوات، ويجري التحقيق في الحادث.
المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر يبحث التصعيد في الضفة الغربية
يناقش المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر، المنعقد حاليا، مسألة التصعيد في الضفة الغربية. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تعارض المؤسسة الأمنية المقترحات للوزراء لإعادة نقاط التفتيش في المنطقة، بالإضافة إلى إجراءات جذرية أخرى.
الجيش الإسرائيلي يتحدث عن إطلاق النار على أشكلون: إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة – تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في البحر
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عقب التنبيه الذي تم تفعيله في منطقة عسقلان/أشكلون، إنه تم رصد صاروخين عبرا من شمال قطاع غزة باتجاه المنطقة، وتم اعتراض صاروخ وسقوط صاروخ آخر في البحر بالقرب من المدينة لا ضحايا.
للمرة الثامنة: حزب الله يتحمل مسؤولية إطلاق النار على إسرائيل
أعلن حزب الله مسؤوليته عن "هجوم على منصة عسكرية في هضبة الجولان باستخدام سرب من الطائرات بدون طيار". ووفقا للمنظمة، تم تحديد إصابات، وهذا هو إعلان حزب الله الثامن عن مسؤوليته عن هجوم ضد إسرائيل منذ صباح اليوم.
عائلات المختطفين الستة الذين قُتلوا في أسر حماس تتسلم من الجيش الإسرائيلي نتائج التحقيق في مقتلهم
تلقت عائلات هيرش غولدبرغ-بولين، وعيدن يروشالمي، وأوري دانينو، وألموغ ساروسي، وكرمل جات، وألكس لوبانوف - الذين قُتلوا في نفق في رفح على يد خاطفيهم من حماس - من الجيش الإسرائيلي نتائج التحقيق الأولي فيما مروا في الأسر، وظروف وفاتهم قبل وصول قوات الجيش الإسرائيلي إلى النفق، وعثر على آجسادهم آثار طلقات نارية - وظروف الإهمال القاسية واضحة على أجسادهم. ومن بين أمور أخرى، من الواضح أنهم لم يستحموا لفترة طويلة، كما وجدت آثار ربط على أحد المختطفين. بالإضافة إلى ذلك، هناك دلائل على وجود إصابات سابقة للمختطفين الذين أصيبوا خلال عملية الاختطاف، وتم علاجهم مع مرور الوقت.
تقرير: العراق اتفق مع الولايات المتحدة على إنهاء وجود التحالف الذي يقوده في بلاده
تحدث وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي في مقابلات مع وسائل إعلام عربية عن "اتفاق عراقي أميركي لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد على مرحلتين". وانتشر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الشرق الأوسط عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش . وبحسب وزير الدفاع العراقي، فإن المرحلة الأولى ستبدأ هذا العام وتستمر حتى عام 2025. وأضاف: "لقد رفضنا اقتراح واشنطن بتأجيل الانسحاب لمدة عام"، وزعم أن المرحلة الثانية ستنتهي في وقت مبكر من عام 2026
تقرير لبناني: إصابة في هجوم على منزل في جنوب البلاد
أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية ، عن هجوم على منزل في منطقة الدبشة الواقعة بين بلدتي السلطانية وخربة سالم في جنوب لبنان. وبحسب التقرير فقد أصيب عدد من الأشخاص في الهجوم.
5 قذائف من لبنان تجتاز إلى الجليل الأعلى وانفجرت في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات
تم التعرف على نحو خمسة صواريخ اجتازت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وانفجرت في منطقة مفتوحة في منطقة موشاف زرعيت بالجليل الأعلى. لا أضرار ولا ضحايا. تم تفعيل التنبيه في البلدة في وقت سابق.
تقرير: المهاجم ماهر الجازي من الهجوم على معبر اللنبي جندي أردني طرد من الخدمة
وبحسب شبكة "العربية" التلفزيونية السعودية، فإن ماهر الجازي، منفذ هجوم معبر اللنبي، هو جندي في الجيش الأردني تم فصله من الخدمة.
إطلاق 50 صاروخًا باتجاه الشمال، إصابة مباشرة في كريات شمونة؛ وواصل الجيش الإسرائيلي هجماته في لبنان
ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد نحو 30 عملية إطلاق عبرت الأراضي اللبنانية بعد الإنذارات الأخيرة في الجليل الأعلى، ونحو 20 عملية إطلاق إضافية بعد الإنذارات في المنطقة عند الساعة 1:00 ليلاً وبين الساعة 2:00. والساعة 3:00 أيضاً، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش هاجم مبان عسكرية كان يستخدمها حزب الله في عيترون ومارون الراس ويارون في جنوب لبنان. قتلت طائرة، الليلة الماضية، مسلحين من منظمة أمل ، كانوا ينشطون داخل مجمع عسكري لحزب الله في فارون، جنوب البلاد.