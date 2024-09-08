تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يعلن قائد الوحدة الصاروخية في لواء شرق خان يونس وسقوط قذيفة من غزة قرب أشكلون

الجيش الإسرائيلي يتحدث عن إطلاق النار على أشكلون: إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة – تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في البحر

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عقب التنبيه الذي تم تفعيله في منطقة عسقلان/أشكلون، إنه تم رصد صاروخين عبرا من شمال قطاع غزة باتجاه المنطقة، وتم اعتراض صاروخ وسقوط صاروخ آخر في البحر بالقرب من المدينة لا ضحايا.