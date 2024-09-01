المختطفون هيرش غولدبرغ بولين وكرمل جات وعيدن يروشالمي كانوا بقائمة الرهائن الذين وافقت حماس على إطلاق سراحهم

ذكر مصدر إسرائيلي مقرب من المفاوضات، أن ثلاثة من المختطفين الستة الذين عثر على جثامينهم في قطاع غزة يوم السبت، وهم هيرش غولدبرغ بولين وكرمل جات وعيدن يروشالمي، كانوا على قائمة الرهائن الذين وافقت حماس على إطلاق سراحهم من غزة. 2 يوليو/تموز.

Hostages and Missing Families Forum

وقال المصدر: "كانت هناك صفقة من أجل هيرش بسبب إصابته، وكذلك كرمل وعيدن". وفي 4 يوليو/تموز، تلقت إسرائيل رد حماس، مما أثار التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق في الأسابيع التالية. ومع ذلك، وبعد بضعة أيام، ورد أن رئيس الحكومة نتنياهو شدد موقفه، وضع معايير جديدة للمفاوضات.

وأعرب مسؤول حكومي كبير عن إحباطه قائلا: "من الواضح مثل وضح النهار أن نتنياهو يعرقل التوصل إلى اتفاق لمنع الحكومة من الانهيار. وفي غضون شهر لن يبقى أي رهينة على قيد الحياة". وكان رد فعل مقر عائلات الرهائن شديدا، متهما نتنياهو بالمسؤولية المباشرة. وقالوا إن “اكتشاف الجثامين هو نتيجة مباشرة لتخريب نتنياهو للاتفاقات”، ودعوا رئيس الحكومة إلى “مخاطبة الشعب علنًا وتحمل المسؤولية المباشرة عن التخلي عن الرهائن”.

وينص الاتفاق في بداية تموز/يوليو عن إطلاق سراح 33 من المختطفين، أحياء ومتوفين، على مدار ستة أسابيع. ومع ذلك، استمرت الخلافات على مدى المراحل اللاحقة، وخصوصا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار الدائم الذي طالبت به حماس ورفضته إسرائيل. ويأتي هذا الكشف وسط توتر متزايد بين حكومة نتنياهو وعائلات الرهائن، الذين يتهمون السلطات بعدم القيام بما يكفي لضمان عودة أبنائهم.