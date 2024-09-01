المختطفون هيرش غولدبرغ بولين وكرمل جات وعيدن يروشالمي كانوا بقائمة الرهائن الذين وافقت حماس على إطلاق سراحهم

بعد استعادة جثامينهم واتهام الجيش الإسرائيلي لحماس بقتلهم ، هاجمت عائلات المختطفين نتنياهو متهمين إياه "بتخريب الاتفاقات"

i24NEWS
i24NEWS
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عيدن يروشالمي، هيرش جولدبرج بولين، وأوري دانينو
عيدن يروشالمي، هيرش جولدبرج بولين، وأوري دانينوHostages and Missing Families Forum

ذكر مصدر إسرائيلي مقرب من المفاوضات، أن ثلاثة من المختطفين الستة الذين عثر على جثامينهم في قطاع غزة يوم السبت، وهم هيرش غولدبرغ بولين وكرمل جات وعيدن يروشالمي، كانوا على قائمة الرهائن الذين وافقت حماس على إطلاق سراحهم من غزة. 2 يوليو/تموز. 

Hostages and Missing Families Forum
(من أعلى اليسار): هيرش جولدبرج بولين، وعيدن يروشالمي، وأوري دانينو (من أسفل اليسار): أليكس لوبانوف، وكارميل جات، وألموغ ساروسيHostages and Missing Families Forum

وقال المصدر: "كانت هناك صفقة من أجل هيرش بسبب إصابته، وكذلك كرمل وعيدن". وفي 4 يوليو/تموز، تلقت إسرائيل رد حماس، مما أثار التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق في الأسابيع التالية. ومع ذلك، وبعد بضعة أيام، ورد أن رئيس الحكومة نتنياهو شدد موقفه، وضع معايير جديدة للمفاوضات.

وأعرب مسؤول حكومي كبير عن إحباطه قائلا: "من الواضح مثل وضح النهار أن نتنياهو يعرقل التوصل إلى اتفاق لمنع الحكومة من الانهيار. وفي غضون شهر لن يبقى أي رهينة على قيد الحياة". وكان رد فعل مقر عائلات الرهائن شديدا، متهما نتنياهو بالمسؤولية المباشرة. وقالوا إن “اكتشاف الجثامين هو نتيجة مباشرة لتخريب نتنياهو للاتفاقات”، ودعوا رئيس الحكومة إلى “مخاطبة الشعب علنًا وتحمل المسؤولية المباشرة عن التخلي عن الرهائن”.

وينص الاتفاق في بداية تموز/يوليو عن إطلاق سراح 33 من المختطفين، أحياء ومتوفين، على مدار ستة أسابيع. ومع ذلك، استمرت الخلافات على مدى المراحل اللاحقة، وخصوصا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار الدائم الذي طالبت به حماس ورفضته إسرائيل. ويأتي هذا الكشف وسط توتر متزايد بين حكومة نتنياهو وعائلات الرهائن، الذين يتهمون السلطات بعدم القيام بما يكفي لضمان عودة أبنائهم.

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