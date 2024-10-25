التغطية متواصلة| إصابة تسعة أشخاص ثلاثة منهم بجروح خطيرة بعد سقوط صاروخ في مجد الكروم شمال إسرائيل

قال وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية إن "المعبرين الموجودين، شرق البلاد، مع سوريا مغلقين حالياً بعد غارة شنتها إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الجمعة على الجانب السوري من معبر (القاع) الحدودي"، مشيرا إلى أن"الغارة الجوية أصابت منطقة داخل سوريا،وأن معبر القاع أصبح الآن غير صالح للاستخدام".

وكانت إسرائيل غارات في وقت سابق من هذا الشهر أدت إلى خروج معبر (المصنع) الرئيسي عن الخدمة، مما يعني أن معبر الحدود الشمالية للبنان هو الطريق الوحيد المفتوح إلى سوريا.

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