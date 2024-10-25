التغطية متواصلة| إصابة تسعة أشخاص ثلاثة منهم بجروح خطيرة بعد سقوط صاروخ في مجد الكروم شمال إسرائيل
أصدرت الولايات المتحدة تحذيراً للأميركيين في الخارج بشأن احتجاجات مخطط لها، الجمعة، عند سفارات تل أبيب وواشنطن، ومواقع أخرى حول العالم، وفق "بلومبرغ".
قال وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية إن "المعبرين الموجودين، شرق البلاد، مع سوريا مغلقين حالياً بعد غارة شنتها إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الجمعة على الجانب السوري من معبر (القاع) الحدودي"، مشيرا إلى أن"الغارة الجوية أصابت منطقة داخل سوريا،وأن معبر القاع أصبح الآن غير صالح للاستخدام".
وكانت إسرائيل غارات في وقت سابق من هذا الشهر أدت إلى خروج معبر (المصنع) الرئيسي عن الخدمة، مما يعني أن معبر الحدود الشمالية للبنان هو الطريق الوحيد المفتوح إلى سوريا.
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حسين الشيخ يطلع وزير خارجية قطر على آخر مستجدات المصالحة الفلسطينية
أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" حسين الشيخ، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على آخر مستجدات جهود المصالحة والتوصل إلى تفاهمات تحمي وحدة الموقف الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ من رئيس الوزراء القطري، لبحث "آخر المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني"، وفقاً لما ذكرته الوكالة.
وذكرت الوكالة أن الجانبين اتفقا على استمرار التنسيق الثنائي والعربي والدولي "لوقف هذه الحرب الكارثية".
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الولايات المتحدة تحذر رعاياها حول العالم من احتجاجات حرب غزة
أصدرت الولايات المتحدة تحذيراً للأميركيين في الخارج بشأن احتجاجات مخطط لها، الجمعة، عند سفارات تل أبيب وواشنطن، ومواقع أخرى حول العالم، وفق "بلومبرغ".
يأتي ذلك التحذير في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل الحرب على قطاع غزة، والغارات الجوية المكثفة على مناطق واسعة من لبنان، والتوغل البري في جنوبها.
وقالت الخارجية الأميركية في رسالة تحذير من السفر نُشرت على منصة "إكس"، الخميس، إن "منشورات على مواقع تواصل اجتماعي على عدة منصات تدعو إلى التظاهر"، وحضت المواطنين الأميركيين على "تجنب المظاهرات وتوخي الحذر".