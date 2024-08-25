للمرة الأولى منذ كانون ثاني إطلاق قذيفة تجاه مدينة ريشون لتسيون من غزة، حماس تتحمل المسؤولية

للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير: يبدو أن صاروخاً أُطلق هذا المساء (الأحد) من قطاع غزة على منطقة تل أبيب-جوش دان ويبدو أنه تم اعتراضه فوق مدينة ريشون لتسيون. وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "في أعقاب صافرات التحذير الذي تم تفعيلها في منطقة ريشون لتسيون، تم رصد صاروخ واحد عبر من جنوب قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة في منطقة ريشون لتسيون".

وأعلنت حماس مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ تجاه ريشون لتسيون ، وقالت إنه صاروخ من طراز M90 تم إطلاقه "ردًا على الجرائم الصهيونية ضد المدنيين والتهجير المتعمد لشعبنا".

وأرسلت فرق نجمة داوود الحمراء لعلاج شابة تبلغ من العمر 26 عاماً أصيبت وهي في طريقها إلى المنطقة المحمية" - ولم تقع إصابات أخرى.

وذكرت بلدية ريشون لتسيون أنه "قبل وقت قصير، انطلق إنذار في ريشون لتسيون (غرب). وخلال عمليات الرصد التي أجريناها في الدقائق القليلة الماضية - لا يوجد تقرير عن سقوط مباشر في أراضي المدينة. ويبدو أن هذا اعتراض ناجح على حولون وريشون لتسيون، ونحن نواصل عمليات المسح، ولم يحدث أي ضرر جسدي أو مادي".