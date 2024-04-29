تقرير: مقترح فرنسي لإنهاء التوتر على الجبهة الشمالية الإسرائيلية وحزب الله يرد: "أوقفوا الحرب في غزة أولا"

كشف تقرير في صحيفة النهار اللبنانية الإثنين عن محاور الاقتراح الفرنسي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. ويتضمن المقترح وقف العمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، وضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم، بضمان نشر 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في منطقة جنوب نهر الليطاني. وجاء رد حزب الله متوافقا مع ما صرح به في أكثر من مناسبة خلال الحرب ورد بقوله: "أوقفوا الحرب في غزة أولاً.

وفي تطور لافت، أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المحسوبة على حزب الله عن مصادر أن وزير الخارجية الفرنسي غيّر اقتراح التسوية الذي قدمه سابقا بحيث يتم استبدال كلمة "انسحاب" بـ "انتقال" حزب الله من شمال الليطاني.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد قال خلال استقباله وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه مساء الأحد إن المبادرة الفرنسية تشكل إطارا عمليا لتطبيق القرار الدولي 1701 لافتا إلى وجوب تطبيقه كاملا. وأشار إلى ضرورة مطالبة إسرائيل بتطبيقه في نفس الوقت "والمطالبة بالتزام إسرائيل بتنفيذه ووقف عدوانها على جنوب لبنان، بالإضافة إلى دعم الجيش لتمكينه من القيام بمهامه وتحقيق السلام الدائم على الحدود"، على ما أفادت تقارير لبنانية.

AP Photo/Amr Nabil

في 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 الذي طالب إسرائيل وحزب الله بوقف القتال بعد حرب مدمرة استمرت 33 يومًا. كما طالب بإيجاد منطقة بين الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للجيش اللبناني وقوة اليونيفيل.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قدم سيجورنيه مبادرة تقترح انسحاب وحدة النخبة التابعة لـ"حزب الله" مسافة عشرة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية، بينما توقف تل أبيب ضرباتها في جنوب لبنان.

وقال سيجورنيه، خلال مؤتمر صحفي بالسفارة الفرنسية في ختام زيارته لبيروت الأحد، إن "الأزمة طالت كثيرا، ونتفادى أن تعصف بلبنان حرب إقليمية". ودعا الوزير "الأطراف كافة إلى ضبط النفس" وأضاف أنه "لا مصلحة لأحد أن يتوسع الصراع بين حزب الله واسرائيل، ويجب أن يُطبق القرار 1701 كاملا".