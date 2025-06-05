تجميد توزيع المساعدات في غزة وتعيين مدير جديد لمؤسسة غزة الإنسانية يثير الجدل

في مشهد يعكس حجم الفوضى التي تضرب المساعدات الإنسانية في غزة، أعلنت الشركة الأمريكية المسؤولة عن توزيع المساعدات، والمعروفة بمؤسسة غزة الإنسانية، تعليق عملها بشكلٍ مفاجئ، مطالبةً إسرائيل بوضع آلية واضحة تضمن سلامة المدنيين بعد تزايد التقارير التي تتهم الجيش الإسرائيلي باستعمال نقاط التوزيع كمصائد للموت.

خطوة وقف توزيع المساعدات جاءت بعد ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل، لكن توقيتها يثير تساؤلات، خصوصًا أنه تزامن مع تغييرات إدارية مفاجئة، مع تعيين جوني مور مدير جديد للمؤسسة، والذي وُصف بأنه متحمس لإسرائيل ومقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أثار جدلاً واسعًا حول نوايا المؤسسة ودورها الحقيقي.

وقفٌ مفاجئٌ، تزامن مع تصعيد من قبل حركة الأمر 9 اليمينية المتطرفة التي أغلقت الطرق أمام شاحنات المساعدات المتجهة نحو قطاع غزة، معتبرين أن دخول المساعدات خيانة لدماء الجنود الذين قتلوا خلال الأيام الماضية.

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فمع اتساع رقعة الفوضى حول المساعدات الإنسانية، تستمر ردود الفعل العالمية المنددة لما يجري في ساحات انتظار حفنة الطحين.

بين قيادة جديدة مثيرة للجدل وقطع متزايد للطرق، يجد الغزيون أنفسهم محاصرين مجددًا، بلا طعام كافٍ ولا ضمانات للسلامة، وبينما تتعالى الدعوات الدولية لإنقاذ الوضع، يبدو أن المساعدات باتت أداة صراع سياسي أكثر من كونها استجابة إنسانية.