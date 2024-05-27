أوعزت رئيسة النيابة العسكرية، اللواء يفعات تومر يروشالمي، إلى جهاز التحقيق التابع لهيئة الأركان المشتركة بالتحقيق في الهجوم الذي وقع في رفح وأسفر عن اشتعال الحريق في خيام النازحين ما أسفر عن مقتل 48 شخصا وفق الحصيلة الأخيرة التي أوردتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة.

ووقع الهجوم في تل السلطان شمال غرب رفح، وهي المنطقة المخصصة لمخيم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) للنازحين الفلسطينيين. وأظهرت لقطات من مكان الحادث النيران والحطام.

في الليلة الماضية (الأحد)، أغارت طائرة على من تم وصفهم بـ"أهداف كبيرة" في رفح، بينهم مسؤولون كبار في مقر منظمة حماس في الضفة الغربية، الذين وقفوا وراء تنظيم وتنفيذ هجمات قاتلة ضد مواطني دولة إسرائيل. وتم تنفيذ الهجوم بناءً على معلومات استخباراتية أولية حول وجود تلك الأهداف في المكان.

وفقا لتأكيدات الجيش الإسرائيلي فقد تم اتخاذ عدة تدابير قبل الهجوم لتقليل احتمالية إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة ومعلومات استخباراتية إضافية، والتي بناءً عليها تم التقدير أنه لم يكن من المتوقع حدوث أي ضرر على المدنيين غير المتورطين.

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وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن الهجوم لم يقع في المنطقة الإنسانية في المواصي، مشيرا إلى أنه دعا السكان إلى الإخلاء.

وجاء قرار إسناد التحقيق بالحادث إلى جهاز التحقيق التابع لهيئة الأركان المشتركة، في ضوء تزايد الانتقادات من جانب العديد من دول العالم مع العلم أن جهاز التحقيق ذاك هو هيئة مستقلة مسؤولة عن فحص الحوادث غير العادية في القتال.