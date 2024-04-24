التغطية متواصلة| الجيش يقصف جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على منازل إسرائيلية
وتتكثف الاستعدادات للتوغل البري، مع وجود خطط لإجلاء السكان المدنيين في رفح، الذين يقدر عددهم بنحو 1.4 مليون من سكان غزة،
تستعد إسرائيل لعملية عسكرية طال انتظارها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وبعد مناقشات مكثفة وضغوط دولية، تم اتخاذ القرار في صيغته النهائية، ويستعد الجيش الإسرائيلي للعمل في المستقبل القريب، وفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم". وتأتي هذه الخطوة بعد رفض زعيم حماس يحيى السنوار لصفقة الرهائن المقترحة.
وتتكثف الاستعدادات للتوغل البري، مع وجود خطط لإجلاء السكان المدنيين في رفح، الذين يقدر عددهم بنحو 1.4 مليون من سكان غزة، خلال فترة ثلاثة أسابيع. ومع ذلك، فإن مدة العملية، المتوقع أن تستمر حوالي ستة أسابيع، تتوقف على حماس وغياب العوائق المدنية.
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الجيش يقصف جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على منازل إسرائيلية
في أعقاب الهجوم الصاروخي المضاد للدبابات على أفيفيم، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات قصفت مواقع الإطلاق بقذائف الهاون.
ولم يبلغ عن وقوع إصابات في الهجوم الصاروخي، لكن أضرارا لحقت بالمنازل واندلع حريق.
الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل امرأة حاولت طعن جنود في الضفة الغربية
حاول مسلح طعن أحد الأشخاص على المفترق وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته أحبطت محاولة تنفيذ هجوم طعن بالقرب من الضفة الغربية.
وأضاف أن المهاجمة الفلسطينية حاولت طعن جنود من كتيبة شمشون التابعة للواء كفير، والذين كانوا متمركزين في موقع للجيش عند مفترق طرق بالقرب من المستوطنة.
وقال الجيش إن “القوات اشتبكت وفتحت النار”، مضيفا أن المرأة قتلت.
ولم يصب أي جندي.
🚨صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: تم تدمير موقعين لإطلاق النار تابعين لحماس
دمر سلاح الجو موقعين لإطلاق الصواريخ تابعين لحماس يقعان في قلب المنطقة الإنسانية جنوب قطاع غزة. صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أضاف أنه تم شحن المواقع ومهاجمتها قبل إطلاقها منها إلى الأراضي الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك، خلال اليوم الأخير، قضى مقاتلو لواء ناحال على مسلحين ودمروا البنية التحتية في الممر وسط قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، هاجمت الطائرات المقاتلة أكثر من 50 بنية تحتية في المنطقة.
تاعتقال أكثر من 100 متظاهر ضد إسرائيل خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويورك
تم اعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين خارج منزل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مدينة نيويورك، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ونيويورك بوست.
وبينما اجتمع مجلس الشيوخ في وقت سابق لتمرير حزمة مساعدات ضخمة تتضمن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لإسرائيل، نظم حوالي 2000 متظاهر "عيد الفصح الطارئ" بالقرب من منزل شومر في بروكلين للاحتجاج على الدعم الأمريكي لإسرائيل.
https://twitter.com/i/web/status/1782941844969562545
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الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع وقاذفات صواريخ ومواقع لحزب الله في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي ضرب قاذفة صواريخ في بلدة طير حرفا بجنوب لبنان بعد وقت قصير من استخدامها في هجوم على بلدة شوميرا الشمالية الليلة الماضية.
كما تم قصف مبنى آخر في المنطقة التي يقول الجيش الإسرائيلي إن عناصر حزب الله يتجمعون فيها.
خلال الليل، نفذت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي موجة من الغارات على مواقع حزب الله في جنوب لبنان، في أعقاب الهجمات المتكررة التي شنتها الجماعة على شمال إسرائيل.
https://twitter.com/i/web/status/1783002865713209599
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الأرجنتين تدعو إلى اعتقال وزير إيراني للاشتباه في دوره في تفجير AMIA
بعد إلقاء اللوم على إيران في تفجيرات السفارة الإسرائيلية ومركز AMIA اليهودي في التسعينيات، دعت الأرجنتين الإنتربول لاعتقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي.
ويشتبه في أن وحيدي، الذي كان في السابق قائدا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، هو المسؤول عن الهجمات.
كما طلبت بوينس آيرس من حكومتي باكستان وسريلانكا، حيث يقوم وحيدي بجولة حاليا، اعتقال الوزير.
تقرير : الجيش الإسرائيلي يقتل ضابط شرطة من حماس في وسط غزة خلال الليل في غارة بطائرة بدون طيار
بايدن سيوقع على تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل يوم الأربعاء
وافق المشرعون الأمريكيون على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 17 مليار دولار لإسرائيل، إلى جانب مساعدات إنسانية متوقعة بقيمة 2 مليار دولار لغزة.