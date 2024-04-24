التغطية متواصلة| الجيش يقصف جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على منازل إسرائيلية

تستعد إسرائيل لعملية عسكرية طال انتظارها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وبعد مناقشات مكثفة وضغوط دولية، تم اتخاذ القرار في صيغته النهائية، ويستعد الجيش الإسرائيلي للعمل في المستقبل القريب، وفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم". وتأتي هذه الخطوة بعد رفض زعيم حماس يحيى السنوار لصفقة الرهائن المقترحة.

وتتكثف الاستعدادات للتوغل البري، مع وجود خطط لإجلاء السكان المدنيين في رفح، الذين يقدر عددهم بنحو 1.4 مليون من سكان غزة، خلال فترة ثلاثة أسابيع. ومع ذلك، فإن مدة العملية، المتوقع أن تستمر حوالي ستة أسابيع، تتوقف على حماس وغياب العوائق المدنية.

لمتابعة أحداث الحرب كاملة من يوم الثلاثاء اضغط هنا .