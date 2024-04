التغطية متواصلة| الجيش يقصف جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على منازل إسرائيلية

تاعتقال أكثر من 100 متظاهر ضد إسرائيل خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويورك

تم اعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين خارج منزل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مدينة نيويورك، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ونيويورك بوست.

وبينما اجتمع مجلس الشيوخ في وقت سابق لتمرير حزمة مساعدات ضخمة تتضمن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لإسرائيل، نظم حوالي 2000 متظاهر "عيد الفصح الطارئ" بالقرب من منزل شومر في بروكلين للاحتجاج على الدعم الأمريكي لإسرائيل.

https://twitter.com/i/web/status/1782941844969562545