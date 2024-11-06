تغطية متواصلة|| الأمين العام لحزب الله: شيء واحد سينهي هذه الحرب "ساحة المعركة"
رشقة صاروخية تجاه مركز إسرائيل: تفعيل الإنذار في 150 بلدة • تقارير عن ضربات في لبنان • مقتل قائد في حزب الله بمنطقة الخيام
اليوم الـ 397 للحرب: صباح اليوم (الأربعاء)، تم تفعيل أجهزة الإنذار في منطقة الجليل الأعلى خوفاً من تسلل مسيرات. كما اشتعلت صافرات الإنذار في أكثر من 150 بلدة في إسرائيل وأعلن لاحقا عن اطلاق عشرة قذائف من لبنان وصلت شظايا منها لمنطقة المطار، وأصابت شظية إحدى السيارات.
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الأمين العام لحزب الله: شيء واحد سينهي هذه الحرب "ساحة المعركة"
قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال إنه "يريد تغيير وجه الشرق الأوسط - ويرفض تحديد موعد لإنهاء الحرب في لبنان"، وأضاف: "نتنياهو يوجه عدوانه ضد لبنان على ثلاث مراحل: نهاية وجود حزب الله، واحتلال لبنان وجعله شبيهاً بالضفة الغربية، والعمل على خريطة الشرق الأوسط. لم يكن نتنياهو يعلم أنه يواجه حزب الله، وأنه يواجه مقاومين لا يخافون من الموت. هناك شيء واحد سينهي هذه الحرب، وهو ساحة المعركة".
الجيش الإسرائيلي: مقتل عشرات المسلحين في جنوب لبنان بينهم قائد كتيبة في المنطقة التي تعمل فيها القوات الإسرئيلية
ونجحت قوات الفريق القتالي التابع للواء "هزاكين" (8) التابع لقيادة الفرقة 91، حتى الآن، في قتل العشرات من المسلحين، بينهم قائد كتيبة في المنطقة التي تعمل فيها القوات وقائد الموقع، وذلك بتوجيه مسيرة تابعة للقوات الجوية في جنوب لبنان، جاء هذا وفقا ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوات الإسرائيلية بحسب البيان على العديد من الأسلحة وصادرتها ودمرتها، بما في ذلك صواريخ كورنيت وقنابل يدوية وأسلحة ومتفجرات كانت مخبأة في منازل المدنيين في القرى وفي البنى التحتية المخفية تحت الأرض.
تم إطلاق ما لا يقل عن عشر صواريخ من لبنان باتجاه مناطق وسط إسرائيل والضفة الغربية، وتم اعتراض بعضها وسقط بعضها الآخر في مناطق مفتوحة. وبحسب قيادة الجبهة الداخلية، فقد سُمعت صافرات الإنذار في حوالي 150 بلدة. نجمة داود الحمراء: لا توجد إصابات جسدية باستثناء إصابات الهلع.
تقرير: غارة إسرائيلية في دير قانون بمنطقة صور جنوب لبنان
https://x.com/i/web/status/1854042548874235905
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الجيش: رصد سقوط قذيفة وسط البلاد في منطقة مطار بن غوريون
جرى سقوط القذيفة في منطقة مطار بن غوريون. وفي الوقت نفسه، تم اعتراض الشظايا التي تم العثور عليها حتى الآن: رعنانا، هود هشارون، روش هعين، يهود وأور يهودا.
اعتقل متسلل أعزل حاول الاجتياز من الأراضي الأردنية إلى الأراضي الإسرائيلية
الجيش الإسرائيلي: اعتقال متسلل اجتاز الأراضي الأردنية إلى الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتقال المشتبه به وهو غير مسلح قرب معبر اللنبي وتم تسليمه إلى القوى الأمنية للتحقيق معه، وتم رصده من قبل المراقبات في مواقع المراقبة والحراسة الأمنية.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية يدعو سكان منطقة النبطية إلى إخلاء منازلهم
طلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، العقيد أفيحاي أدرعي، من سكان منطقة النبطية، مشددًا على المنازل الموضحة على الخرائط، الإخلاء. وجاء في الرسالة التي نشرها: "أنتم بالقرب من منشآت حزب الله وأصوله ومصالحه التي سيعمل الجيش الإسرائيلي ضدها قريبًا. من أجل سلامتكم، يجب عليك الإخلاء".