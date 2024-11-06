تغطية متواصلة|| الأمين العام لحزب الله: شيء واحد سينهي هذه الحرب "ساحة المعركة"

اليوم الـ 397 للحرب: صباح اليوم (الأربعاء)، تم تفعيل أجهزة الإنذار في منطقة الجليل الأعلى خوفاً من تسلل مسيرات. كما اشتعلت صافرات الإنذار في أكثر من 150 بلدة في إسرائيل وأعلن لاحقا عن اطلاق عشرة قذائف من لبنان وصلت شظايا منها لمنطقة المطار، وأصابت شظية إحدى السيارات.

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