تقرير: حزب الله تحرر من القيود التي أجلت رده على اغتيال فؤاد شكر

أفاد تقرير لبناني أن حزب الله رفع القيود التي تمنعه من الرد الانتقامي على اغتيال فؤاد شكر، وذلك بعد معارضة حماس لصفقة المختطفين. وفقا للتقرير رد حزب الله "جاهز ومحدد وتم اختياره بعناية كي لا يتخذه نتنياهو ذريعة للتصعيد باتجاه توسيع الحرب على لبنان".

وقالت مصادر الليلة لقناة "الجديد" اللبنانية بأن رد حزب الله على اغتيال فؤاد شكر ارتبط بمفاوضات الصفقة، لكن باللحظة التي أعلنت بها حماس معارضتها للاقتراح الجديد لصفقة المختطفين، تحرر حزب الله من القيود التي فرضت عليه وعلق رده حتى لا يتم اتهامه بإفشال المفاوضات.

كما أشارت المصادر إلى أن رد حزب الله جاهز، والهدف واضح ومحدد وتم اختياره بعناية كي لا يتخذه نتنياهو ذريعة باتجاه توسيع الحرب على لبنان. وشددت المصادر بأنه فيما لو أراد نتنياهو التصعيد واستهداف المرافق الحيوية في لبنان فإن الحزب سيدخله في معركة استنزاف لن تخرج منها المدن الإسرائيلية سالمة.