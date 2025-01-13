تحديثات منتظمة | حماس تؤكد: "نحن على مشارف الإفراج عن سجنائنا قريباً"
اقتراب صفقة إطلاق سراح المختطفين: "حماس أكدت أن هناك تقدما في المفاوضات – الاتفاق يمكن توقيعه قريبا" • الوزير الإسرائيلي سموتريتش: "لن نكون جزءا من صفقة متهورة، حان الوقت لاحتلال وتطهير قطاع غزة"
اليوم 465 من الحرب: أفادت قناة i24NEWS اليوم (الاثنين) بوجود تقدم حذر نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين ووقف إطلاق النار. فيما أكد مصدر عربي أن حماس مستعدة للتوقيع على الصفقة قريباً. وأكد الناطق العسكري بلسان الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية، أن طائرات مقاتلة هاجمت ودمرت أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان.
تقرير سعودي: الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار كاملاً سيكون الليلة أو صباح غد. كما وأشارت التقارير أيضاً، إلى أن اسم مروان البرغوثي لم يكن ضمن قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم.
صافرات الإنذار في الضفة الغربية: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
دوي صافرات الإنذار في الضفة الغربية بعد اطلاق صاروخ من اليمن على إسرائيل
تقرير: حماس أصدرت تعليمات لقياداتها المستهدفين بالاغتيال بعدم الظهور علناً في القريب العاجل
رئاسة الحكومة الإسرائيلية: مستعدون لمعالجة المخطوفين العائدين وعائلاتهم وننتظر التطورات
مصدر إسرائيلي لـi24NEWS: حماس لم تقدم بعد ردها النهائي على الصفقة
أعضاء كنيست من حزب أقصى اليمين المتشدد المُشارك بالحكومة الإسرائيلية يعلنون: لن ندعم الصفقة المقترحة
علمت i24NEWS من مصادرها، أن وجود قيادة المخابرات المصرية، وعلى رأسهم وزير المخابرات حسن رشاد، الذي غادر العاصمة القطرية الدوحة أمس الأحد، ساهم كثيرًا بإحداث الانفراج الكبير في المفاوضات غير المباشرة، بين إسرائيل وحركة حماس، للتوصل لصفقة تبادل أسرى. وبحسب المصادر، فإن القاهرة لعبت دورًا هامًا، قرّب كثيرًا من إمكانية إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ.
أعلن رئيس حزب "شاس" المُشارك بالحكومة الإسرائيلية أريه درعي أن حزبه سيدعم صفقة المختطفين: "سندعم أي صفقة يتم عرضها على الحكومة للموافقة عليها. ونصلي أن تؤتي الجهود ثمارها. إن الوصية بفداء الأسرى هي واحدة من أهم الوصايا في اليهودية". وأضاف:" نعم لإنقاذ إخوتنا وأخواتنا المختطفين، وإعادة الأحياء إلى عائلاتهم، وضمان توفير قبر لائق للموتى".
أكدت حماس أن الاتفاق مع إسرائيل "قريب للغاية"، لكن مسؤولا في الحركة قال لشبكة CNN إن هناك نقاط خلاف لا تزال قائمة، بما في ذلك مطالب حماس بانسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا والالتزام بوقف إطلاق النار الدائم وليس المؤقت. كما لا يزال هناك خلاف حول المنطقة العازلة التي ستنشئها إسرائيل داخل قطاع غزة، حيث تريد حماس أن تعود المنطقة العازلة إلى حجمها قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أي على مسافة 300 إلى 500 متر من خط الحدود، في حين تطالب إسرائيل بعمق أكبر بكثير: 2000 متر. وأضاف المسؤول الكبير "نعتقد أن هذا يعني أن 60 كيلومترا من قطاع غزة ستبقى تحت سيطرة إسرائيل، ولن يعود النازحون إلى منازلهم".
أرسل عشرة أعضاء في الكنيست من أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم: "الليكود" و"عوتسما يهوديت" و"الصهيونية المُتدينة" رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يعارضون فيها صفقة إطلاق سراح المختطفين، التي تتضمن وقف إطلاق النار: "نحن نواجه رياح الضعف من الداخل والضغوط العدوانية من الخارج". ونطالب بانتصار كامل". وطالبوا نتنياهو في الرسالة بعدم السماح بصفقة لا يتم فيها إطلاق سراح جميع المختطفين، وعدم السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.
تُجري إيران جولة مكثفة من المحادثات مع زعماء العالم: اليوم، ستُعقد محادثات بشأن الملف النووي مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وهذه هي الجولة الثانية من المحادثات بشأن البرنامج النووي في أقل من شهرين. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية هذا الأسبوع لتوقيع اتفاقية استراتيجية شاملة.
أعلنت حركة حماس: "نؤكد أننا على وشك الإفراج عن أسرانا قريبا"، ودعت الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى تصعيد
"التحركات المساندة".
تقرير في لبنان: طائرات مسيرة إسرائيلية اخترقت أجواء قرى في البقاع الغربي
تقرير في لبنان: تم تأجيل دخول الجيش اللبناني إلى قرية عيترون، الذي كان مقرراً اليوم- إلى موعد لاحق.
عضو الكنيست المعارض بيني غانتس (زعيم الكتلة النيابية همحني همملختي): "سنمنح دعما سياسيا لصفقة إعادة المختطفين"
https://x.com/i/web/status/1878749239444181048
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وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر: "تم تحقيق تقدم فيما يتعلق بصفقة المختطفين. إسرائيل تريد صفقة، وسنعرف قريبًا ما إذا كان الطرف الآخر يريد نفس الشيء"
يلتقي قائد القيادة الأميركية الوسطى مايكل كوريلا اليوم مع الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون. ويأتي اللقاء قبل نحو اسبوعين من انتهاء وقف إطلاق النار، وبعد الضربات الإسرائيلية على لبنان الليلة الماضية.
مصدر عربي لـi24NEWS: حماس مستعدة للتوقيع على الاتفاق قريبا
مصدر ينقل عن مصادر رفيعة في حماس التي تؤكد: "اقتربنا كثيرا من اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار ويمكن التوقيع عليه قريبا". وأضافت حماس "لم يتبق إلا القضايا الأخيرة، وهناك احتمالات كثيرة تتطور من هذا المنطلق، لكن أغلبها إيجابية". وفي هذه المرحلة - المرحلة (أ)، سيتم فيها إطلاق سراح 34 مختطفا ومختطفة. وهناك صعوبات في المضي قدما إلى المرحلتين ب و ج.
قال مسؤول فلسطيني كبير لقناة "الميادين" اللبنانية: إن حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق بعد التغلب على معظم العقبات. وبحسب قوله، فإن إسرائيل أصرت على عدد من الشروط "التعجيزية"، مثل تواجد قواتها داخل القطاع وفي محوري فيلادلفيا (جنوب) وتساريم (وسط). وأصرت حماس على التنفيذ الدقيق لاتفاق 27 مايو/أيار الماضي تحت إشراف الوسطاء.