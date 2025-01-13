تحديثات منتظمة | حماس تؤكد: "نحن على مشارف الإفراج عن سجنائنا قريباً"

أكدت حماس أن الاتفاق مع إسرائيل "قريب للغاية"، لكن مسؤولا في الحركة قال لشبكة CNN إن هناك نقاط خلاف لا تزال قائمة، بما في ذلك مطالب حماس بانسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا والالتزام بوقف إطلاق النار الدائم وليس المؤقت. كما لا يزال هناك خلاف حول المنطقة العازلة التي ستنشئها إسرائيل داخل قطاع غزة، حيث تريد حماس أن تعود المنطقة العازلة إلى حجمها قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أي على مسافة 300 إلى 500 متر من خط الحدود، في حين تطالب إسرائيل بعمق أكبر بكثير: 2000 متر. وأضاف المسؤول الكبير "نعتقد أن هذا يعني أن 60 كيلومترا من قطاع غزة ستبقى تحت سيطرة إسرائيل، ولن يعود النازحون إلى منازلهم".