الجيش الإسرائيلي يشن أهداف ضد حزب الله في العمق اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددًا من المواطنين الإسرائيليين حاولوا عبور الحدود من إسرائيل إلى قطاع غزة، حيث تدخلت القوات المتمركزة في النقطة وأعادتهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بأمان.

وأضاف الجيش أنه في حادثة منفصلة، حاول عشرات الأشخاص عبور السياج الأمني في نقطة أخرى، وتمكن بعضهم من الوصول إلى المنطقة العازلة بين الدولة وقطاع غزة قبل أن تتدخل القوات لاحتواء الموقف ومنع أي خرق أمني.

وأكد الجيش استمرار الرقابة المشددة على الحدود لمنع أي عبور غير قانوني وحماية الأمن القومي.