الجيش الإسرائيلي يشن أهداف ضد حزب الله في العمق اللبناني
بالإضافة إلى ذلك، تعرض عنصر من حماس لهجوم في منطقة الطيبة جنوب لبنان• أكملت لواء الكرملي جولة القتال السادسة في غزة. ودمرت مئات من مواقع البنية التحتية والأسلحة التابعة لحماس• آخر المستجدات
شنّ الجيش الإسرائيلي هجمات على مواقع تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة من العمق اللبناني صباح اليوم (الخميس). أسفرت الهجمات عن تدمير مبانٍ عسكرية كانت تُستخدم لتخزين الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ. كما استهدفت الهجمات أحد عناصر التنظيم في منطقة الطيبة جنوب البلاد. وأنهى لواء "كرمالي" الاحتياطي جولته القتالية السادسة في قطاع غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددًا من المواطنين الإسرائيليين حاولوا عبور الحدود من إسرائيل إلى قطاع غزة، حيث تدخلت القوات المتمركزة في النقطة وأعادتهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بأمان.
وأضاف الجيش أنه في حادثة منفصلة، حاول عشرات الأشخاص عبور السياج الأمني في نقطة أخرى، وتمكن بعضهم من الوصول إلى المنطقة العازلة بين الدولة وقطاع غزة قبل أن تتدخل القوات لاحتواء الموقف ومنع أي خرق أمني.
وأكد الجيش استمرار الرقابة المشددة على الحدود لمنع أي عبور غير قانوني وحماية الأمن القومي.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديًا من قوات الاحتياط أصيب بجروح طفيفة جراء رصاص طائش شمال قطاع غزة، مؤكدًا أن الحادث وقع أثناء أداء الجندي مهامه في المنطقة، وأنه تلقى العلاج المناسب دون أن تُسجل أي إصابات أخرى.
أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل مسلح حاول التسلل عبر الخط الأصفر جنوب قطاع غزة والاقتراب من القوات الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة، في عملية وصفها الجيش بأنها جزء من جهوده لحماية الجنود والمواقع الحدودية ومنع أي خرق أمني.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن ضربات على نحو 15 هدفًا تابعًا لحزب الله في جنوب وعمق لبنان بالتزامن مع عمليات متعددة، مستهدفًا مواقع عسكرية وبنى تحتية لحركة حزب الله.
وأشار الجيش إلى أن هذه العمليات أسفرت منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار عن قتل أكثر من 380 مسلحًا تابعين لحزب الله، ضمن جهوده المستمرة لضمان الأمن على الحدود الشمالية لإسرائيل ومواجهة تهديدات الصواريخ والمنصات العسكرية
أفاد الصحيفة السعودية "الشرق الأوسط" بأن اجتماعًا رباعيًا سيعقد اليوم بمشاركة ممثلين عن فرنسا والسعودية والولايات المتحدة ولبنان، لمناقشة سبل دعم الجيش اللبناني وتقييم جهوده في فك سلاح حزب الله.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع أيضًا رودولف هيكل، رئيس الأركان اللبناني، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز قدرة الجيش على فرض الأمن والاستقرار ضمن البلاد، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بتركيز السلاح بيد الدولة.
الجيش الإسرائيلي: لقد هاجمنا مؤخراً مسلحا من حزب الله في منطقة الطيبة جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع لحزب الله في لبنان
تدمير بنى تحتية وأسلحة ومخيمات عسكرية وسط تقارير عن هجمات إضافية
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات جوية على مواقع متعددة تابعة لحزب الله في لبنان، مستهدفًا بنى تحتية مسلحة ومنصات إطلاق صواريخ، ومباني عسكرية كانت تخزن فيها أسلحة، إضافة إلى مخيم عسكري.
وردت تقارير أولية عن موجة من الهجمات الإسرائيلية في البقاع اللبناني، في عمق البلاد.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء الاحتياط "كرميلي" أنهت جولتها السادسة من العمليات في قطاع غزة، بعد عملها تحت قيادة اللواء 252 خلال الأشهر الماضية في منطقة الخط الأصفر بشمال القطاع.
وأفاد الجيش بأن قوات اللواء نفذت عمليات أسفرت عن قتل عشرات المسلحين، بالإضافة إلى تحديد وتدمير أسلحة تابعة لحركة حماس شملت قذائف هاون وصواريخ وقذائف مدفعية. كما أسفرت العمليات عن تدمير مئات المنشآت التي كانت تستخدم لأغراض إرهابية.
وأكد الجيش أن هذه الجولات تأتي في إطار جهوده المستمرة لحماية المدنيين والحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الشمالية للقطاع.