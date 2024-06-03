سمح بالنشر: الاعلان عن وفاة أربعة رهائن إسرائيليين تحتجزهم حماس في غزة

أعلن مساء اليوم عن وفاة أربعة من الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة، بعد اختطافهم في هجوم السابع من أكتوبر.ووفقا لبيان صادر عن منتدى العائلات فإن الرهائن هم حاييم بيري (79 عاما) ونداف بوببلويل (51 عاما) ويورام ميتسجر(80 عاما)، وعميرام كوبر (85 عاما)، ويشار إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هجاري أكد الأمر خلال مؤتمر صحافي الليلة.

وأعلن هغاري خلال المؤتمر الصحافي عن وفاة الأربعة وقال إنهم قتلوا على ما يبدو سوية "خلال نشاط الجيش الإسرائيلي في خان يونس، قرار تحديد وفاتهم اعتمد على معلومات استخباراتية وتم المصادقة عليه من جانب خبراء من وزارة الصحة، وبالتعاون مع وزارة الأديان والحاخام الرئيسي لإسرائيل، ولا زالت ظروف وفاتهم في أسر حماس قيد الفحص من جانب كافة الجهات المهنية.

وأضاف هغاري أن "مقتل الأربعة حدث قبل عدة أشهر، يجب علينا التحقيق بالأمر والتوصل الى الحقائق، نحن نجمع معلومات استخباراتية على مدار الساعة وأحيانا نقوم بذلك ونحن نخاطر بحياتنا".

وفي بيان صادر عن منتدى العائلات ذكر أن الرهائن الذين قتلوا وهم في أسر حماس هم:

المختطف نداف بوبيلويل الذي قُتل في أسر حماس في غزة، هو ابن حنا بيري التي عادت من الأسر وشقيق روعي الذي قُتل في السابع من أكتوبر. ونشرت حماس الشهر الماضي شريط فيديو له يظهر فيه مع المختطفين كيث سيغال وعمري ميران.

Courtesy (Family)

أما عميرام كوبر، أحد مؤسسي كيبوتس نير عوز. كان متزوجاً من نوريت، وعاشا في الكيبوتس 70 عاماً، وكانا من مؤسسيه. كتب عميرام الأغاني، وأحيانًا كتب عن السياسة أيضًا. وانقطع الاتصال به صباح يوم السبت 7 أكتوبر.

Courtesy of the family

حاييم بيري، أحد سكان نير عوز الذي احتفل بعيد ميلاده الثمانين في الأسر، كان ناشط سلام نقل سكان غزة من وإلى إسرائيل لتلقي العلاج الطبي، وكان فنانًا أنشأ معرضًا فنيًا ومصنعًا للنبيذ في وسط الصحراء.

Courtesy of the family

وبقي يورام ميتسجر البالغ من العمر 80 عامًا في الأسر بعد إطلاق سراح زوجته تمار البالغة من العمر 78 عامًا في الدفعة الخامسة. نجت حفيدة ميتسجر، عومر، من الهجوم الدموي في نير عوز.