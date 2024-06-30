نجيب ميقاتي يؤكد سعي لبنان للسلام: "الحرب الإقليمية لن تتسع"

أجرى رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة نجيب ميقاتي، الليلة الماضية (السبت)، جولة في جنوب لبنان، قال في ختامها: "إن هناك حاجة إلى زيادة العتاد والجنود من أجل التنفيذ الكامل للقرار 1701 الذي نقف إلى جانبه ونلتزم به - لأنه باب لترسيخ نوع من الاستقرار الدائم في جنوب لبنان.

ولنتذكر أن القرار 1701 اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووافق عليه في 12 أغسطس/آب 2006، والذي دعا إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في حرب لبنان الثانية (حرب تموز)، مع نشر قوة مسلحة تابعة للأمم المتحدة والجيش اللبناني في جنوب لبنان، وذلك لمنع تنظيم حزب الله من مواصلة العمل في الأراضي اللبنانية.

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وأضاف في هذا السياق: "الحرب لن تتوسع ونحن أمام استقرار طويل الأمد. نحن باحثون عن السلام وخيارنا هو السلام وتنفيذ القرار 1701. وعلى إسرائيل أن توقف هجماتها المتكررة على لبنان وأن توقف الحرب في غزة وعلى الجميع تطبيق القرار الدولي رقم 2735".

وأشاد ميقاتي بسير العملية التعليمية بالرغم من الحرب في الجنوب: «نسبة التغيب في امتحانات الثانوية العامة الرسمية أقل من النصف في المئة، هناك طلاب يأتون من مدارس في صور، وهناك آخرون يأتون من الخارج، و الجو مريح للغاية. كحكومة، يمكننا أن ننظر إلى هذا باعتباره إنجازا".

ميدانيا، تتواصل بصورة متقطعة الهجمات والهجمات المضادة ففي نهاية الأسبوع، تلقى شمال إسرائيل وابلا من الصواريخ فعّل صافرات الإنذار، وأفيد بوقوع إصابة مباشرة لمنزل في بلدة شلومي. وردا على ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة هجمات. الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة التلغراف البريطانية بأن حزب الله يخزن كميات هائلة من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات الإيرانية في مطار "رفيق الحريري" الرئيسي في لبنان، الواقع في العاصمة بيروت وسط نفي رسمي ودعوة السفراء لمعاينة المطار.