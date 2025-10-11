كيف أثر هجوم الدوحة على إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ؟

نشرت اليوم (السبت) مقالة على موقع بوليتيكو، مشابهة لنشرة سابقة في صحيفة وول ستريت جورنال، تصف كيف كان الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في أوائل سبتمبر/أيلول نقطة تحول في جهود التفاوض بين إسرائيل وحماس - وأدى إلى تغيير حاد في نهج البيت الأبيض تجاه إسرائيل.

وفقًا لمصادر أمريكية، فور وقوع الهجوم - الذي قصفت فيه إسرائيل أهدافًا في قطر - فكّر القطريون، الذين كانوا حتى ذلك الحين وسطاء رئيسيين بين الطرفين، في الانسحاب من عملية الوساطة نهائيًا. وصرح مسؤول كبير في البيت الأبيض، شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلًا: "مدّ ترامب غصن الزيتون علنًا، بينما وجّه نداءً خاصا أيضًا إلى قطر ودول عربية أخرى. كانت تلك هي اللحظة التي أدركنا فيها أن الهجوم يمكن أن يُستخدم للضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام".

وقال إنه بعد الأحداث، "أصبح الرئيس أكثر حدةً ومباشرةً - كان هناك شعور متزايد بالإلحاح للتوصل إلى اتفاق سلام بعد هجوم الدوحة. مارس ترامب أقصى ضغط على نتنياهو، مما أجبر إسرائيل على الاستسلام للسلام".

مصدر آخر مقرب من البيت الأبيض وصف الهجوم بأنه "نقطة تحول": "الرئيس ترامب استطاع استغلال ذلك كرافعة ليس فقط لجعل بيبي يعتذر لرئيس وزراء قطر، بل أيضًا للإسراع في إنهاء الحرب".

في نهاية شهر سبتمبر\أيلول، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى ترامب مع قادة عرب ومسلمين - ووعد بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض: "كانت هذه لحظة محورية أخرى"، حيث نوقشت تفاصيل خطة السلام بعمق.

وفقًا لموقع بوليتيكو، ترامب لا يخطط لأن يكون حاضرًا أثناء إطلاق سراح المختطفين، لكن في البيت الأبيض يقدّرون أن الحدث من المتوقع أن يكون مشحونًا بشكل خاص. مسؤول سابق في وزارة الخارجية، خدم خلال فترة ترامب الأولى، قال: "هذا الاتفاق تبلور فقط قبل عشرة أيام. هذا ليس وقتًا كافيًا لتحويل أشخاص احتُجزوا تحت الأرض لمدة عامين إلى أشخاص يبدون بصحة جيدة."