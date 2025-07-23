الوسطاء ضد حماس: "بدون رد - ستكون لديكم مشكلة معنا"

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لم تقدم منظمة حماس حتى الآن ردا رسميا على الاقتراح الإسرائيلي الذي قدم لها قبل أسبوع، بل إنها تطرح مطالب جديدة بشأن قضايا تم حلها بالفعل، بحسب ما قاله مصدر إسرائيلي لـi24NEWS اليوم (الأربعاء).

وفي اجتماع عقد يوم الثلاثاء بين مسؤولي حماس في الدوحة ومسؤولين قطريين ومصريين، قدم مسؤولو حماس ردا على المخطط - لكن المسؤولين أوضحوا للمنظمة : "هذه ليست إجابة جادة. عودوا بعد صياغة إجابة مختلفة".

صرح مصدر إسرائيلي بأن حماس تراجعت عن بعض القضايا التي تم الاتفاق عليها سابقًا، بما في ذلك القضية الإنسانية. ووفقًا للرد الذي أرسلته يوم الثلاثاء، طالبت حماس بدخول المساعدات إلى غزة عبر الأمم المتحدة فقط، رغم الاتفاق على أن "المساعدات خلال أيام الاتفاق ستدخل عبر هيئات ومنظمات غير تابعة لإسرائيل أو حماس".

وأضاف المصدر أن حماس تراجعت أيضا عن بعض التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن نشر قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وأيضا بشأن عدد المعتقلين الذين سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة.

خلال الاجتماع المتوتر يوم الثلاثاء، أوضح الوسطاء لمسؤولي حماس أنه "إذا لم يقدموا ردًا جادًا، فإن مشكلة حماس ستكون معهم - أي مع الوسطاء"، وفقًا لمصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع. وأوضحت إدارة ترامب لقطر ومصر ضرورة تقريب حماس من الموقف الإسرائيلي والتوصل إلى صفقة رهائن يتم بموجبها إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين وإعادة 18 جثة من القتلى.

سيُعقد اجتماع غدًا بين مبعوث ترامب والمسؤولين القطريين ووزير الخارجية رون ديرمر في روما، والهدف الآن هو وصول رد حماس قبل هذا الاجتماع.