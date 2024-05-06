الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي رابع في هجوم حماس على معبر كرم ابو سالم

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الرقيب مايكل روزال، 18 عامًا، من الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال، ريشون لتسيون، هو الجندي الرابع الذي لقي مصرعه في الهجوم الصاروخي الذي تبنته حماس بالقرب من معبر كرم ابو سالم في جنوب إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد في وقت سابق مقتل ثلاثة جنود في نفس الهجوم:

الرقيب أول روبين مارك مردخاي أسولين ، 19 عاماً، من رعنانا

الرقيب أول إيدو تيستا (19 عاما) من القدس

الرقيب أول طال شافيت (21 عاما) من كفر جلعادي.

وأدى الهجوم إلى مقتل الجنود الأربعة وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين، بعضهم إصاباتهم خطيرة. وكان الجنود أعضاء في كتيبة شاكيد، لواء جفعاتي، والكتيبة 931، لواء ناحال.

وأعلنت حماس مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إن كتائب القسام التابعة لها استهدفت عمدا منطقة كرم أبو سالم باستخدام صواريخ "الرجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم. وقد انطلق الهجوم من منطقة رفح في قطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق ما يقرب من عشرة صواريخ وقذائف هاون من محيط رفح باتجاه منطقة كرم أبو سالم. وكإجراء احترازي، تم إغلاق معبر كرم أبو سالم الإنساني مؤقتًا ردًا على القصف.

وفي أعقاب الهجوم، شن الجيش الإسرائيلي غارات على منصات إطلاق صواريخ تابعة لحماس في رفح ردا على الهجوم.