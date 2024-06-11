تقرير: مقتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين باشتباكات مع الجيش الإسرائيلي قرب جنين

ذكر مصدر أمني إسرائيلي أن ثلاثة مسلحين فلسطينيين قتلوا خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في قرية كفر دان قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكر المصدر الأمني وفقا لهارتس أن الثلاثة قتلوا بعد اشتباكات في المكان وإطلاق مروحية حربية النار تجاههم، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل مسلحين وإصابة حرجة جراء تبادل إطلاق النار، وإصابة شخص بركبتيه.

وأفيد أنه لدى دخول قوات خاصة للجيش الإسرائيلي البدة ، أطلق النار عليهم، وردت القوات بإطلاق النار، وصواريخ كتف ونفذ هجوم لمروحية حربية.