تقرير: مقتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين باشتباكات مع الجيش الإسرائيلي قرب جنين

ووفقا لمصادر إسرائيلية استخدم الجيش الإسرائيلي مروحية حربية خلال استهداف المسلحين

i24NEWS
i24NEWS
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قوات من الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين- صورة توضيحية
قوات من الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين- صورة توضيحيةNasser Ishtayeh/Flash90

ذكر مصدر أمني إسرائيلي أن ثلاثة مسلحين فلسطينيين قتلوا خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في قرية كفر دان قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

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وذكر المصدر الأمني وفقا لهارتس أن الثلاثة قتلوا بعد اشتباكات في المكان وإطلاق مروحية حربية النار تجاههم، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل مسلحين وإصابة حرجة جراء تبادل إطلاق النار، وإصابة شخص بركبتيه.

وأفيد أنه لدى دخول قوات خاصة للجيش الإسرائيلي البدة ، أطلق النار عليهم، وردت القوات بإطلاق النار، وصواريخ كتف ونفذ هجوم لمروحية حربية.

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