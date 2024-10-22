أعلن حزب الله اليوم عن محاولته استهداف منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باستخدام طائرة مسيرة السبت الماضي ،والتي أطلقت نحو منزله العائلي في قيساريا.

هذا وصرح محمد عفيف مسؤول العلاقات العامة في حزب الله في مؤتمر صحافي :"نحن في حزب الله نتحمل المسؤولية الكاملة والوحيدة بمهاجمة منزل المجرم نتنياهو". وصرح عفيف بأن حزب الله سيحاول مجددا اغتيال نتنياهو قائلا :"المجاهدون في المقاومة الإسلامية يرون، وآذانهم تسمع، وإذا لم تصلكم أيديهم المرة الماضية، بيننا وبينكم الأيام، والليالي،وساحة المعركة".

ويشار الى أن قناة "العربية الحدث" نقلت بوقت سابق عن مصادر إن شخصيات في السفارة الإيرانية في بيروت متورطين بمحاولة اغتيال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باستخدام مسيرة أرسلت السبت الماضي الى منزله في قيساريا. ووفقا للمصادر، فإن التحقيق الإسرائيلي في الحادث يشير أيضًا إلى تورط إيران في إطلاق الطائرة المسيرة.