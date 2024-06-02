التغطية متواصلة| مسؤول إسرائيلي عقب الإعلان عن إجراء تغيير في خطة رفح: "لم نتخلى عن هدف هزيمة حماس في رفح"
وفقا لنيويورك تايمز فقد علقت إسرائيل خطتها الأصلية التي تضمنت فرقتين في رفح واختارت الاعتماد على حملة عسكرية تركز على إغلاق الحدود بين غزة ومصر، فضلاً عن شن غارات مستهدفة على رفح
قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن إسرائيل غيرت طبيعة عملياتها العسكرية في رفح رغبة منها في تجنب تجاوز الخط الأحمر الذي حددته إدارة بايدن التي شددت على ضرورة بذل أقصة الجهود للحد من عدد الضحايا المدنيين، وذلك في حديث مع نيويورك تايمز.
ووفقا لنيويورك تايمز فقد علقت إسرائيل خطتها الأصلية التي تضمنت فرقتين في رفح واختارت الاعتماد على حملة عسكرية تركز على إغلاق الحدود بين غزة ومصر، فضلاً عن شن غارات مستهدفة على رفح.
وبهذه الطريقة تم تطوير خطة للاستيلاء على معبر رفح الفاصل بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة الممتد من الشرق باتجاه البحر والذي تقول إسرائيل إنه يحتوي على العديد من الأنفاق التي تستخدمها حماس لتهريب الأسلحة ومواد البناء وغيرها من الإمدادات.
وتابع المسؤول الإسرائيلي: "ليس الأمر أننا قمنا ببساطة بتعديل خطتنا من أجل إرضاء الأمريكيين دون تحقيق هدفنا". وأضاف "لم نتخلى عن هدف هزيمة حماس في رفح".
تشيلي تنضم إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
أعلنت تشيلي عن انضمامها إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تدعو إلى التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
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ردا على إسقاط مسيرة للجيش الإسرائيلي في لبنان: الطائرات المقاتلة الإسرائيلية شنت ليلاً غارات على أهداف لحزب الله
رداً على إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي حلقت فوق سماء لبنان بصاروخ أرض -جو لمنظمة حزب الله، هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو مجمعاً عسكرياً تستخدمه المنظمة في منطقة البقاع.
كما قصفت طائرات مقاتلة ليلاً، مقراً عسكرياً آخر للتنظيم في منطقة بنت جبيل بجنوب لبنان، إلى جانب مقر التنظيم في منطقتي قانا وبرعشيت (قضاء بنت جبيل) في جنوب لبنان.
ليبرمان: "تلقيت عرضا من نتنياهو باستلام منصب وزير الدفاع"
قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، في مقابلة مع موقع "واينت" إنه تلقى عرضا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتولي منصب وزير الدفاع في نهاية الأسبوع المنصرم. "نتنياهو يتعرض لضغوط شديدة للغاية. كانت هناك عروض للانضمام في الأسبوع الماضي أيضًا، وهي عروض بعلم نتنياهو".
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بريطانيا حول مقترح بايدن: في النهاية نحن بحاجة إلى أمرين-أمن إسرائيل والدولة الفلسطينية
عقب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على الخطوط العريضة للمقترح الذي قدمه الرئيس بايدن، بقوله: "هذه لحظة مهمة يجب استغلالها لإنهاء هذا الصراع". "أول شيء يجب أن يحدث هو أن توافق حماس على الصفقة. ومن المهم بعد ذلك أن نستغل فترة التهدئة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. ومن الواضح أن حماس لا يمكنها أن تسيطر على غزة. في النهاية نحن بحاجة إلى أمرين: أمن إسرائيل والدولة الفلسطينية".
هنغبي: لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر هدفها القضاء على حكومة اليمين
حذر رئيس هيئة الأمن القومي تساحي هنغبي من الأهداف السياسية الكامنة وراء مطلب إقامة لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر مضيفا أنها ستؤدي إلى إسقاط حكومة نتنياهو والليكود.
ونسبت مصادر لهنغبي قوله في إطار حديثه مع شخصيات سياسية في الليكود: "إن هدف لجنة التحقيق الحكومية هو القضاء على حكومة اليمين. لا تجعلوا من أنفسكم سذّج." وأضاف مسؤول كبير آخر في المكتب: "نتنياهو لا يثق في القضاة. ويخشى أن ينتقموا منه على خلفية محاولاته السابقة الدفع بإصلاحات في جهاز القضاء".
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مجموعة مسلحة عراقية موالية لإيران: "أطلقنا طائرة مسيرة باتجاه هدف حيوي في إيلات"
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي مجموعة مسلحة موالية لإيران، أنها أطلقت الليلة الماضية طائرة بدون طيار على "هدف حيوي في إيلات".
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https://twitter.com/i/web/status/1797111366651613202
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