قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن إسرائيل غيرت طبيعة عملياتها العسكرية في رفح رغبة منها في تجنب تجاوز الخط الأحمر الذي حددته إدارة بايدن التي شددت على ضرورة بذل أقصة الجهود للحد من عدد الضحايا المدنيين، وذلك في حديث مع نيويورك تايمز.

ووفقا لنيويورك تايمز فقد علقت إسرائيل خطتها الأصلية التي تضمنت فرقتين في رفح واختارت الاعتماد على حملة عسكرية تركز على إغلاق الحدود بين غزة ومصر، فضلاً عن شن غارات مستهدفة على رفح.

وبهذه الطريقة تم تطوير خطة للاستيلاء على معبر رفح الفاصل بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة الممتد من الشرق باتجاه البحر والذي تقول إسرائيل إنه يحتوي على العديد من الأنفاق التي تستخدمها حماس لتهريب الأسلحة ومواد البناء وغيرها من الإمدادات.

وتابع المسؤول الإسرائيلي: "ليس الأمر أننا قمنا ببساطة بتعديل خطتنا من أجل إرضاء الأمريكيين دون تحقيق هدفنا". وأضاف "لم نتخلى عن هدف هزيمة حماس في رفح".