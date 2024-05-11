الاستعدادات الإسرائيلية لعملية في جباليا ورفح: حوالي 300 ألف من سكان غزة تركوا منازلهم بأمر من الجيش الإسرائيلي

تمت عملية الإخلاء كجزء من استعدادات القوات للعمل في هذه المناطق، وذلك بسبب تجدد نشاط حماس في المنطقة.

i24NEWS
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سكان غزة يغادرون منازلهم في رفح، جنوب قطاع غزة، 8.5.24
سكان غزة يغادرون منازلهم في رفح، جنوب قطاع غزة، 8.5.24abd alrahim khatib/flash90

في الطريق إلى عملية واسعة: بدأت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت) في إخلاء كبير للسكان من مدينة جباليا في شمال قطاع غزة ومن أحياء مختلفة في رفح. تم الإخلاء كجزء من استعدادات القوات الإسرائيلية للعمليات في المنطقة، وذلك بعد تجدد نشاط حماس في المنطقة. حتى الآن، قد غادر حوالي 300 ألف من سكان غزة منازلهم نحو المناطق الإنسانية في المواصي ومدينة غزة.

تمت عمليات الإخلاء من خلال إلقاء البيانات، الرسائل النصية القصيرة، المكالمات الهاتفية والبث الإعلامي باللغة العربية. وفقًا لناطق الجيش الإسرائيلي ، تم الإجراء بهدف إبعاد أهالي غزة عن منطقة القتال المحتملة، وفقًا للقانون الدولي.

Armée israélienne
אזור פינוי תושבים מג'בלייה שברצועת עזה, היוםArmée israélienne

في المقابل، ينشط الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون مع اللواء 99 وفرقة هناحال. الفهم الحالي في الجيش الإسرائيلي هو أنه حتى بعد الانتهاء من العمليات في شمال القطاع، ستظل هناك مواقع تقع بها أنشطه مسلحة في المنطقة.

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