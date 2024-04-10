معلومات استخباراتية أمريكية: هجوم انتقامي إيراني على إسرائيل أمر وشيك

بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ مساء الأربعاء، فإن الولايات المتحدة تعتقد أن هجوما كبيرا من جانب إيران على إسرائيل أصبح وشيكاً ويمكن أن يحدث في الأيام المقبلة. ويستند التقييم إلى تقييمات استخباراتية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويشير التقرير، نقلاً عن مصادر لم يسمها مطلعة على تقييمات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، إلى أن الأمر يتعلق بالوقت الذي ستشن فيه طهران هجومًا وليس باحتمالية شنه.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الهجوم سيأتي من الأراضي الإيرانية أم من خلال وكلائها في المنطقة.

ويسلط تقرير بلومبرج الضوء أيضًا على أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن إيران قد تستخدم صواريخ عالية الدقة أو طائرات بدون طيار في هجومها.

وقد تم تسليط الضوء على هذا القلق في ضوء التعليقات الأخيرة التي أدلى بها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي دعا إلى معاقبة إسرائيل على الهجوم الذي استهدف مبنى قنصلية إيراني في دمشق وفق تقارير في وقت سابق من هذا الشهر.