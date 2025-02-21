ظهور ثلاث قيادات في القسام خلال تسليم جثامين الرهائن الأربعة كانت إسرائيل أعلنت اغتيالهم

لفت الصحافي ضياء حسن المختص بالشؤون الفلسطينية إلى ظهور ثلاثة من قيادات القسام خلال مراسم تسليم جثامين المختطفين الإسرائيليين الأربعة في خانيونس كان الجيش الإسرائيلي أعلن بوقت سابق عن اغتيالهم. "

"أيضا ظهر شخص من عائلة أبو دقة ، مسؤول عن الاستخبارات في كتائب القسام كان أعلن عن اغتياله، الحديث عن ثلاثة قيادات تواجدوا في مراسم التسليم ، قائد الكتيبة الشرقية وقائد الكتيبة الشمالية في منطقة خانيونس، واللذين ظهرا الى جانب ظهور شخص ثالث وهو من الاستخبارات، وأحد المشاركين في العملية التي كشفت فيها حماس عن قوة إسرائيلية خاصة عام 2018".

وأشار ضياء الى شخصيات عسكريةأخرى في القسام في غزة أعلن عن اغتيالهم لكنهم ظهروا الى العلن :"رأينا أبو رضوان دبابش ، أحد كبار قادة القسام الذين أعلنت إسرائيل اغتياله، لقد رأيناه بأنفسنا وهو يتجول بين السكان بشكل طبيعي، وهو قيادي كبير جدا بمستوى عزالدين الحداد، وحسب ما علمنا من مصادر مؤكدة أنه كان يدير لواء غزة الى جانب عز الدين الحداد".

وإضاف :"هناك أنباء غير مؤكدة أن قائد كتيبة الشجاعية وسام فرحات ، وهو نجل أم نضال فرحات ، عضو بالمجلس التشريعي لحركة حماس، أيضا مسؤول كتيبة جباليا الشرقية الذي اعلن عن اغتياله تتردد أنباء أنه على قيد الحياة".