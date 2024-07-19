المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "المسيرة التي انفجرت في تل أبيب هي مسيرة إيرانية مطورة انطلقت من اليمن"

أدلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هاغاري، ببيان اليوم (الجمعة) على خلفية انفجار المسيرة بالقرب من سفارة الولايات المتحدة وسط تل أبيب في وقت مبكر من صباح اليوم، والتي أطلقها الحوثيون في اليمن. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرة بدون طيار نعتقد أنها اطلقت من اليمن تسللت إسرائيل وسقطت في وسط تل أبيب. تحقيقاتنا الأولية تظهر أنها مسيرة من طراز "صماد 3" وهي سلاح إيراني تم تحسينها لتمديد المسافة التي تطير بها. تهديد المسيرات نواجهه على جميع الحدود. وحتى الآن تم إطلاق العشرات من المسيرات من اليمن، وتم اعتراض معظمها".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "في نفس وقت الحدث، أسقطنا مسيرة أخرى كانت تحاول الاختراق من الشرق. تمكنا من اعتراضه قبل دخوله. نحن نحاول معرفة ما إذا كان الأمر مرتبطًا ببعضها البعض. ويجري التحقيق في الحدث. وأضاف: "نحن نحقق في سبب عدم تحديد المسيرة على أنه تهديد. لقد قدمنا تحقيقًا أوليًا هذا الصباح وسنواصل إطلاع الجمهور على آخر المستجدات".

وقال هغاري أيضًا: "نحن نعزز دورياتنا لحماية سماء البلاد. ونعمل على تحسين قدراتنا حتى نتمكن من حماية المواطنين بشكل أفضل. ولا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية".

وأوضح هغاري، فيما يتعلق بإمكانية اختراق طائرات مسيرة إضافية إلى عمق إسرائيل، "أننا مستعدون لذلك على مدار الساعة. لقد واجهنا تحديًا كبيرًا في 13 أبريل/نيسان، حيث تم التعامل مع مئات العناصر القادمة من إيران بصورة مشتركة مع حلفائنا، ونحن نفعل ذلك يوميًا. ولسوء الحظ، الليلة، وبعد خلل من قبلنا، اخترقت المسيرة وأحدثت أضرارا كبيرة، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى. سنقوم بالتحقيق في الأمر ودراسته، ونحن بالفعل في منتصف التحقيق. هذا خلل، سيتم التحقيق فيه واصلاحه وتحسينه".

وأضاف هغاري في وقت لاحق أن التقديرات تتزايد بمقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس في غزة محمد الضيف في هجوم خان يونس بقطاع غزة يوم السبت الماضي.