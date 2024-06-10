التغطية متواصلة: القبة الحديدية تعترض طائرة مسيرة قادمة من لبنان وصلت إلى عكا وكريات بياليك في ميناء حيفا

اعترض نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي القبة الحديدية طائرة بدون طيار مشتبه بها عبرت الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية خلال الليل، ووصلت إلى عكا وكريات بياليك في ميناء حيفا.وسمعت صفارات الإنذار في جميع أنحاء شمال إسرائيل خلال اليوم المنصرم، محذرة من الطائرات بدون طيار وابل من الصواريخ التي تستهدف المجتمعات الإسرائيلية.

وفي الجنوب، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته ضد حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة، بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على ممر فيلادلفيا، حيث تمكنت عملية مشتركة بين الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) من إنقاذ أربعة رهائن احتجزهم مسلحون في غزة لأكثر من ثمانية أشهر.

وكانت نتيجة العملية بمثابة تنفس الصعداء للعديد من الإسرائيليين الذين كانوا ينتظرون إعادتهم إلى ديارهم. كما أنها حفزت حركة الاحتجاج لمضاعفة جهودها في الاحتجاج من أجل اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس والذي سيعيد الرهائن المتبقين إلى ديارهم.

وفي السياق مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لشبكة "NBC نيوز" إن نجاح إسرائيل في تحرير أربع رهائن في عملية عسكرية موسعة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة "ستزيد رئيس الوزراء الأإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصراراً على مواصلة العمليات العسكرية وليس الموافقة على وقف إطلاق النار".

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