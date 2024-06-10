التغطية متواصلة: القبة الحديدية تعترض طائرة مسيرة قادمة من لبنان وصلت إلى عكا وكريات بياليك في ميناء حيفا
أكد مسؤول بالإدارة الأميركية أ "تحرير الرهائن يعقد جهود وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للتوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس للإفراج عن بقية المحتجزين ووقف إطلاق النار بالقطاع".
اعترض نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي القبة الحديدية طائرة بدون طيار مشتبه بها عبرت الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية خلال الليل، ووصلت إلى عكا وكريات بياليك في ميناء حيفا.وسمعت صفارات الإنذار في جميع أنحاء شمال إسرائيل خلال اليوم المنصرم، محذرة من الطائرات بدون طيار وابل من الصواريخ التي تستهدف المجتمعات الإسرائيلية.
وفي الجنوب، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته ضد حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة، بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على ممر فيلادلفيا، حيث تمكنت عملية مشتركة بين الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) من إنقاذ أربعة رهائن احتجزهم مسلحون في غزة لأكثر من ثمانية أشهر.
وكانت نتيجة العملية بمثابة تنفس الصعداء للعديد من الإسرائيليين الذين كانوا ينتظرون إعادتهم إلى ديارهم. كما أنها حفزت حركة الاحتجاج لمضاعفة جهودها في الاحتجاج من أجل اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس والذي سيعيد الرهائن المتبقين إلى ديارهم.
وفي السياق مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لشبكة "NBC نيوز" إن نجاح إسرائيل في تحرير أربع رهائن في عملية عسكرية موسعة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة "ستزيد رئيس الوزراء الأإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصراراً على مواصلة العمليات العسكرية وليس الموافقة على وقف إطلاق النار".
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وضع أكاليل الزهور على منازل النواب استعدادا للتصويت على قانون التجنيد الإجباري
قام أعضاء "ميتغايسيم لآشدوت"، أو "المجندون من أجل الوحدة"، بوضع أكاليل الزهور على منازل مشرعي الائتلاف البارزين بشأن التصويت المقرر على قانون التجنيد الإسرائيلي في الكنيست المتوقع في وقت لاحق.
وتدعو المجموعة ـ المؤلفة من أهالي الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا، وجنود الاحتياط الحاخاميين، والمثقفين ـ إلى المساواة في التجنيد الإجباري في إسرائيل. وفي الوقت الحالي، تمنح الدولة إعفاءات لليهود المتشددين الذين يدرسون التوراة، في حين أن القانون سيوسع هذه الميزة.
وقالت الحركة في بيان لها: “إن الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى 7000 جندي، ودعم القانون يعرض حياة مواطني دولة إسرائيل للخطر”.وتابع"لقد وفرنا على أعضاء الكنيست الذين يؤيدون قانون الإعفاء الجهد وأعددنا لهم أكاليل الزهور حتى يتمكنوا من استخدامها في المرة القادمة التي سيتم فيها انتهاك أمن مواطني إسرائيل بسبب قرارهم بدعم القانون".
الجيش الأميركي يعلن استئناف عمليات إسقاط المساعدات جواً في شمال غزة
قال الجيش الأميركي إن طائرة شحن أسقطت أكثر من 10 أطنان من المواد الغذائية على شمال غزة، الأحد، وذلك بعد تعليق هذه العمليات بسبب الهجوم الإسرائيلي في المنطقة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في بيان، إن عملية الإسقاط الجوي تستهف تقديم مستعدات "منقذة للحياة في شمال غزة".وأضافت القيادة المركزية الأميركية، أن "عمليات الإنزال الجوي جزء من جهد متواصل، ونواصل التخطيط لعمليات التسليم الجوي اللاحقة".
ويواجه سكان غزة الجوع، ونقصاً فادحاً في المساعدات الطبية والغذائية، بعد ثمانية أشهر من الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع، والحصار الكامل الذي يمنع دخول المساعدات.
واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى التصويت على مشروع قرار يدعم مقترح الهدنة في غزة
أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أنها طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدعو إسرائيل وحركة حماس إلى أن تلتزما "من دون تأخير"، بتطبيق مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، دون أن تحدد موعداً لجلسة التصويت.
وقال المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز في بيان: "اليوم دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى الذهاب للتصويت على مشروع القرار الأميركي (...) الداعم للمقترح" الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي.
بلينكن يبحث عن "حل وسط" في جولة جديدة، وحماس تسلم ردها على خطة بايدن مكتوباً السبت
يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، في مسعى يهدف من خلاله إلى التوصل لاتفاق لوقف الحرب على غزة، بينما قالت مصادر مسؤولة في حماس لـ"الشرق"، إن "الحركة ستسلم للوسطاء، السبت الوشيك، ردها على خطة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية، إن بلينكن "يسعى في سلسلة من اللقاءات التي سيعقدها في كل من إسرائيل ومصر وقطر إلى البحث عن حل وسط بين مطالب إسرائيل وحماس لتحقيق هدوء مستدام في غزة وتبادل للأسرى بين الجانبين".
الجيش الإسرائيلي يعترض جيما مشبوها فوق منطقة عكا
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الغثنين، "أطلقت صواريخ اعتراضية على هدف جوي مشبوه دخل البلاد من لبنان" وتابع"تم تفعيل إنذارات إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية في منطقتي عكا وكريات بياليك خوفا من سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية"