تغطية متواصلة|| تقرير: مصر لن تقبل وجودا إسرائيليا في معبر رفح أو محور فيلادلفيا
وزارة الخارجية الإيرانية: "أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر - أصبحت منذ فترة طويلة شعارًا فارغًا" • هاجم الجيش الإسرائيلي البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان
اليوم الـ 325 للحرب: أعلنت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، تدمير منصة الإطلاق التي أطلق منها الصاروخ باتجاه ريشون لتسيون الليلة الماضية. في حين ذكرت تقارير أن مصر لن تقبل بوجود إسرائيلي على معبر رفح أو محور فيلادلفيا. وهاجم الجيش الإسرائيلي المباني العسكرية التي يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان.
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أنباء عن هجوم في لبنان في جنوب البلاد
تحدثت أنباء لبنانية عن هجوم إسرائيلي على قرية ميس الجبل جنوب البلاد.
الجيش الإسرائيلي يهاجم مبان عسكرية يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة من سلاح الجو هاجمت مباني عسكرية لحزب الله في قريتي كيلا وطير حرفا في جنوب لبنان. كما هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي بالمدفعية في شبعا وعيثا الشعب.
رئيس أركان الجيش الإيراني: الانتقام ضد إسرائيل أمر لا مفر منه
تحدث رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري في حفل تنصيب وزير الدفاع الجديد الجنرال السابق عزيز ناصر زاده، وقال إن "الانتقام ضد إسرائيل أمر لا مفر منه"، وعلى حد قوله فإن "إيران ستقرر كيف ومتى ستنتقم. ومحور المقاومة سينتقم لدم هنية كل حسب خطته وقدراته، وما رأيناه بالأمس هو جزء من الانتقام”.
الحكومة تؤكد: سيتمكن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب من الإقامة في الفنادق حتى 31 ديسمبر
أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن سكان الشمال والجنوب الذين تم إجلاؤهم من منازلهم، ولا يمكنهم العودة لأسباب أمنية، سيتمكنون من تمديد إقامتهم في الفنادق بناء على توصية المؤسسة الأمنية حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2024. وجاء في الإعلان أن الحكومة وافقت على الاقتراح الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير السياحة حاييم كاتس.
سكاي نيوز بالعربية: "السياسة الناعمة التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه نتنياهو غير مجدية"
ذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية أن دولا عربية أبلغت الولايات المتحدة أن "شروط نتنياهو الجديدة تشير إلى أن إسرائيل غير جادة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة". وبحسب التقرير، فقد أبلغت الدول واشنطن أن "السياسة الناعمة تجاه نتنياهو لا تجدي نفعا".
تقرير في لبنان: قصف مدفعي وضربة جوية في جنوب البلاد
وأفادت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، عن قصف مدفعي على قرية شبعا، وهجوم بطائرات مسيرة على قرية حنين في جنوب لبنان.
تقارير في لبنان: طائرات إسرائيلية اخترقت حاجز الصوت في سماء بيروت
ذكرت تقارير لبنانية أن طائرات إسرائيلية اخترقت حاجز الصوت بتحليقها في سماء جنوب البلاد وفي سماء بيروت.
وزارة الصحة في : 40435 فلسطينيا قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب
أفادت وزارة الصحة في غزة، أنه منذ بداية الحرب، قتل 40435 مدنيا فلسطينيا وأصيب 93534 آخرين في غزة.