تغطية متواصلة|| تقرير: مصر لن تقبل وجودا إسرائيليا في معبر رفح أو محور فيلادلفيا

الحكومة تؤكد: سيتمكن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب من الإقامة في الفنادق حتى 31 ديسمبر

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن سكان الشمال والجنوب الذين تم إجلاؤهم من منازلهم، ولا يمكنهم العودة لأسباب أمنية، سيتمكنون من تمديد إقامتهم في الفنادق بناء على توصية المؤسسة الأمنية حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2024. وجاء في الإعلان أن الحكومة وافقت على الاقتراح الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير السياحة حاييم كاتس.