عضو الكونغرس رو خانا: يجب على نتنياهو أن يوقف فورًا هجوم رفح

رد العضو في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رو خانا، اليوم الاثنين على التقارير التي أفادت بوقوع خسائر بشرية كبيرة نتيجة الغارة الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية خلال الليل والتي أسفرت عن مقتل 35 شخصًا على الأقل، وفقًا لتقارير فلسطينية.

وكتب خانا في منشوره على موقع X (تويتر سابقا): "يجب على نتنياهو أن يوقف فورا الهجوم العسكري على رفح"، مستشهدا بالقانون الدولي وسياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

https://twitter.com/i/web/status/1794922274799448109