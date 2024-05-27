عضو الكونغرس رو خانا: يجب على نتنياهو أن يوقف فورًا هجوم رفح

رد العضو في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رو خانا، اليوم الاثنين على التقارير التي أفادت بوقوع خسائر بشرية كبيرة نتيجة الغارة الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية خلال الليل والتي أسفرت عن مقتل 35 شخصًا على الأقل، وفقًا لتقارير فلسطينية.

وكتب خانا في منشوره على موقع X (تويتر سابقا): "يجب على نتنياهو أن يوقف فورا الهجوم العسكري على رفح"، مستشهدا بالقانون الدولي وسياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

https://twitter.com/i/web/status/1794922274799448109 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأضاف عضو الكونغرس: "إن الخسارة المروعة لأرواح الأبرياء اليوم بسبب قصف مخيم اللاجئين تؤكد الضرورة الأخلاقية الملحة لوقف حملة رفح".

ويتابع البيت الأبيض الوضع فيما يتعلق بالغارة الإسرائيلية على مخيم للنازحين بالقرب من رفح في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الاثنين إنه يراجع التقارير "التي تشير إلى أنه نتيجة للضربة والنيران التي أشعلتها أصيب عدد من المدنيين في المنطقة".