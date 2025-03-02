نصف المختطفين في دفعة واحدة: إسرائيل تتبنى المخطط الأمريكي

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية الليلة (بين السبت والأحد) أن إسرائيل ستتبنى الخطوط العريضة التي قدمها المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لتمديد الاتفاق مع حماس. وبحسب الخطة، سيتم تمديد وقف إطلاق النار إلى فترة شهر رمضان وعيد الفصح، وسيتم إطلاق سراح نصف المختطفين - الأحياء والأموات - دفعة واحدة. وسيتم تنفيذ ذلك في اليوم الأول للخطة وفي نهايتها – في حال التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار – سيتم إطلاق سراح بقية المختطفين.

ككما ذكرنا، وكما نشرنا سابقا على i24NEWS، فإن خطة ويتكوف ستتميز بإطلاق سراح الرهائن على دفعات كبيرة وستزيل الفصل بين الأحياء والأموات . وهذا يعني: أنه سيتم إطلاق سراح نصف المختطفين في اليوم الأول من الخطة والباقي في اليوم الأخير، وبعد ذلك يبدأ وقف دائم لإطلاق النار.

وجاء هذا الإعلان في نهاية نقاش أمني استمر أربع ساعات ونصف، برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبمشاركة وزير الأمن يسرائيل كاتس وكبار أعضاء المؤسسة الأمنية وفريق التفاوض. ويشار الى أن وقف إطلاق االنار يجب أن ينتهي الليلة.

وذكر البيان أيضاً أن ويتكوف اقترح الخطوط العريضة لتمديد وقف إطلاق النار بعد أن حصل على انطباع بأنه في هذه المرحلة لا توجد إمكانية لتقريب مواقف الأطراف لإنهاء الحرب، وأن هناك حاجة لمزيد من الوقت لإجراء محادثات حول وقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف: "بينما انتهكت حماس الاتفاق مرارا وتكرارا، فإن إسرائيل لم تنتهكه. وبموجب الاتفاق، يمكن لإسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الثاني والأربعين إذا شعرت أن المفاوضات غير فعالة. وجاء في البيان أن هذا القسم تم دعمه برسالة جانبية من الإدارة الأمريكية السابقة، كما حظي بدعم إدارة ترامب".

وجاء في ملخص الرسالة: "في حين وافقت إسرائيل على مخطط ويتكوف من أجل إعادة مختطفينا، فإن حماس متمسكة حتى الآن برفضها هذا المخطط. إذا غيرت حماس موقفها، فإن إسرائيل ستدخل على الفور في مفاوضات حول كافة تفاصيل مخطط ويتكوف".

وردا على إعلان ديوان نتنياهو، أصدر محمود مرداوي، القيادي البارز في حركة حماس، بيانا اتهم فيه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتهرب من التزاماته: "البيان الأخير من مكتب نتنياهو، الذي تحدث عن الموافقة على التهدئة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، هو تأكيد واضح على ما أكدناه منذ البداية، وهو أن الاحتلال يتراجع مرارا وتكرارا عن الاتفاقات التي وقع عليها ويستمر في تجنب تنفيذ التزاماته بشأن وقف إطلاق النار".

وبحسب قوله، فإن مقترح الليلة الماضية لن يؤدي إلى عودة المختطفين، بل فقط الدخول في المرحلة (ب) من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تتضمن نهاية الحرب. وأضاف أن "هذا التلاعب المستمر لن يعيد المختطفين إلى ذويهم، بل على العكس من ذلك، سيؤدي إلى استمرار معاناتهم وتعريض حياتهم للخطر، إذا لم يتم الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها".

وقال المسؤول الكبير في حماس: "إن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وإعادة المختطفين هو استكمال تنفيذ الاتفاق بدءا بتنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل المفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات بالكامل وإعادة اعمار ومن ثم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في إطار صفقة متفق عليها - ونحن مصرون على ذلك ولن نتننازل عنه".