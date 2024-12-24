المفاوضات عالقة بنفس المكان: إسرائيل تشعر بخيبة أمل من محمد السنوار

بدت المحادثات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن متفائلة الأسبوع الماضي وذلك خلال تواجد الوفد الإسرائيلي لإجراء محادثات في قطر. وعاد الوفد اليوم (الثلاثاء) إلى إسرائيل للتشاور. وأفاد غاي عزرئيل، المراسل السياسي لـ i24NEWS باللغة العبرية، أنه على الرغم من الإعلانات عن التقدم، فإننا نتوقع أسبوعًا أو أسبوعين آخرين من المحادثات.

ويشعر المسؤولون الإسرائيليون بالإحباط من سلوك زعيم حماس في غزة محمد السنوار شقيق يحيى السنوار، الذي لم يسلم حتى اليوم قائمة المختطفين الذين ستتم إعادتهم إلى إسرائيل في المرحلة الأولى من الصفقة. .

هناك إحباط آخر تشعر به إسرائيل يتعلق بكثافة الهجمات التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد الحوثيين. ويقول المسؤولون إن الهجمات الأمريكية هي بمثابة "فزاعة". وفي الأيام الأخيرة، بدأت محادثات مكثفة أكثر مع الأمريكيين من أجل تنسيق استراتيجية الهجمات ضد الجماعة المسلحة اليمنية.