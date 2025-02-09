سيلتقي بن سلمان والسيسي !|| ترامب :"أنا ملتزم بشراء غزة وامتلاكها"

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته حول غزة وقال إنه "سيحول غزة الى موقع جيد للتنمية المستقبلية..سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا". وأضاف "سننظر في حالات فردية للاجئين فلسطينيين ونمنحهم حق اللجوء". جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي لصحافيين وهو على متن طائرة.

وأضاف ترامب بأنه "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما أعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها" وتابع "دول في الشرق الأوسط ستستقبل الفلسطينيين". وقال إنه سيجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وخلال حديثه عن الحرب الأوكرانية قال إنه "لا يريد التحدث عن مكالمته مع بوتين، والذي (ترامب) يريد إنهاء الحرب، وشدد على أنه سيجتمع مع بوتين وجها لوجه بالوقت مناسب ،وتابع "أنا أعتقد أننا نتقدم" وهو يتوقع "مزيد من المحادثات مع بوتين ورفض القول متى تحدثوا".