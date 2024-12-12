المحلل العسكري في i24NEWS: الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم في إيران

في تصريح يستلهم انتصارات الفترة الأخيرة التي حققها الجيش الإسرائيلي على نحو ساهم في تغيير ملامح ولربما جغرافيا الشرق الأوسط، قال المحلل العسكري العامل لصالح أكثر من مؤسسة إعلامية في إسرائيل يوسي يهوشوع مساء اليوم الخميس، "إن الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو يستعدان لهجوم على إيران".

جاءت أقوال يهوشوع" في "النشرة الرئيسية" التي تقدمها نافي دارومي على قناة i24NEWS باللغة العبرية. وأفيد أن الاستعدادات تأتي على خلفية الضربة التي تلقاها حزب الله فضلا عن انهيار نظام بشار الأسد في أقل من عشرة أيام ودون قتال.

بموازاة ذلك يتنامى الاعتقاد لدى البعض بأن إيران ذاهبة نحو تسريع برنامجها النووي وهو ما دفع مسؤولين في الجيش الإسرائيلي وتحديدا في هيئة الأركان العامة إلى اتخاذ القرار بتعبئة الموارد ورفع التأهب لاحتمال وقوع هجوم على إيران.