نشر القوة الدولية: خلافات بين إسرائيل والدول العربية

خلافات في الرأي بين إسرائيل والدول العربية حول كيفية نشر القوة المتعددة الجنسيات في قطاع غزة. مراسل الشؤون الديبلوماسية في قناتنا العبرية عميحاي شتاين أفاد مساء اليوم (الاثنين) أن إسرائيل معنية بأن تكون القوة في المناطق الخاضعة لسيطرة حماس، بينما الدول العربية تفضل أن يتم نشرها بشكل أساسي في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية على الخط الأصفر.

تُجرى مناقشات حول الموضوع بين جميع الأطراف المعنية، ووفقًا للتقديرات، سيكون للقرار في هذا الشأن أيضًا تأثير على تركيبة القوة وأي الدول ستكون أعضاء فيها. كذلك، هناك تقديرات بأن القضية ستحسم في المستقبل القريب.