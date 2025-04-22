كشف خاص: عروض خاصة إسرائيلية لسكان غزة للهجرة الطوعية من خلال تذكرة سفر ومصروف مالي

على خلفية مخطط ترامب لتهجير غزة، كشفت i24NEWS أن هناك عروضا إسرائيلية خاصة لسكان غزة للهجرة الطوعية ، وقال الصحافي من غزة ضياء حسن إن "هناك محاولات إسرائيلية حثيثة لدفع سكان غزة الى الهجرة.. ولربما نحن أمام تطورات لافتة ومهمة في هذا الملف. لمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو.

وذكر الصحافي ضياء حسن من غزة عن القضية قائلا :"هناك محاولات إسرائيلية حثيثة لدفع سكان غزة الى الهجرة والخروج من غزة ، لكن غالبيتها حتى هذه اللحظة هناك محاولات تأتي من خلال عدة إجراءات، ربما تدير بعضها بعض الأطراف الإسرائيلية بشكل غير واضح أو علني من دول أوروبية وهناك من يقودها إسرائيليا فعليا بشكل مباشر".

وأضاف :"هناك بعض الاتصالات تصل إلى مواطنين تحاول ترغيبهم بالهجرة من خلال محامين وغيرهم، ويتم توكيلهم من أجل إعداد ورق ووثائق معينة لتوقيعها من أجل الخروج من غزة، وهناك من يتم دعوته عن طريق مؤسسات دولية في دول أوروبية لاستقطابهم في مشاريع علمية أو موسيقية، وعلى ضوء ذلك لربما نحن أمام تطورات لافتة ومهمة في هذا الملف".