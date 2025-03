الرئيس ترامب يهدد حماس: "أطلقوا سراح جميع المختطفين بسرعة - وإلا سينتهي أمركم"

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، مع وفد من المختطفين الإسرائيليين العائدين من أسر حماس في البيت الأبيض بواشنطن. وبعد الاجتماع، أرسل ترامب رسالة شديدة إلى حماس: "أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن، وليس لاحقًا، وأعيدوا على الفور جميع جثامين الأشخاص الذين قتلتموهم، وإلا سينتهي الأمر بالنسبة لكم".

خلال الاجتماع، قال الناجي من أسر حماس، عومير شيم طوف، للرئيس: "أنا وعائلتي نعتقد أنك أرسلت من الله لتحريرنا. لقد ساعدتنا حقًا، ولديك القدرة على القيام بذلك"، وأضافت نعمة ليفي: "منذ انتخابك، سمعنا أنك فعلت كل شيء للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن". كما توجه إيلي شرعابي إلى الرئيس وشكره وقال: "عليك الآن أن نفعل ذلك مرة أخرى".

بعد الاجتماع، أرسل ترامب رسالة قاسية وشديدة إلى حماس: "فقط المرضى والمشوهين هم الذين يحتفظون بالجثامين، وأنتم مرضى ومشوهون! أنا أرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة، لن يكون أحد في حماس آمنًا إذا لم تفعلوا ما أقول. لقد التقيت للتو مع رهائنكم السابقين الذين دمرتم حياتهم. هذا هو تحذيركم الأخير! من وجهة نظر القيادة، حان الوقت للخروج من غزة، بينما لا تزال لديكم فرصة. وبالنسبة لشعب غزة: مستقبل جميل ينتظرهم، ولكن ليس إذا كنتم تحتجزون رهائن. إذا كان الأمر كذلك، فاتخذوا قرارًا ذكيًا. أطلقوا سراح الرهائن الآن، أو سيكون هناك جحيم ستدفعونه لاحقا".

وخلال اللقاء، قدم وفد الناجين من الأسر، والذي ضم إيلي شرعابي، نعمة ليفي، يائير هورن، عومر شيم طوف، دورون شتاينبراخر، نوعا أرغماني وكيث وأفيفا سيجل، للرئيس ترامب لوحا ذهبيًا كتب عليه "من أنقذ روحًا واحدة - كأنه أنقذ العالم كله".

Headquarters of the families of the kidnapped

وقال البيت الأبيض: "خصص الرئيس ترامب اليوم وقتا للقاء ثمانية مختطفين أطلق سراحهم من غزة. واستمع الرئيس باهتمام إلى قصصهم المفجعة. وشكر المختطفون الرئيس ترامب على جهوده الحثيثة لإعادة جميع المختطفين إلى الوطن".

