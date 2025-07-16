توثيق جوي للمحور الجديد الذي أقامته إسرائيل بمحيط خان يونس

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كشف الجيش الإسرائيلي أنه في عملية خاصة لقوات لواء 188 ولواء جولاني استكمل فتح محور مچين عوز في منطقة خان يونس.

حور مچين عوز الذي اعلن عن استكماله يفصل بين شرق وغرب خانيونس. يمتد المحور على مسافة نحو 15 كيلومترًا، ووفقا للبيان فإنه يُشكّل جزءًا مركزيًا في ممارسة الضغط على حماس وحسم المعركة ضد كتيبة خان يونس التابعة لها.

ذكر البيان أن قيادة المنطقة الجنوبية تواصل توسيع وتعزيز السيطرة على هذا المحور المركزي والعمل على حماية أمن مواطني دولة إسرائيل، وسكان غلاف غزة بشكل خاص.