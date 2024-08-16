تقرير: لماذا انفجر عباس كامل غضبا خلال مفاوضات صفقة المختطفين الشهر الماضي؟

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن صورة المفاوضات الأخيرة عن صفقة مختطفين في تموز/يوليو الماضي، وذكرت مصادر مطلعة أجواء المفاوضات كانت شديدة التوتر، حيث فقد رئيس المخابرات المصرية عباس كامل اعصابة وانفجر غضبا بعد طرح فريق المفاوضات الإسرائيلية مطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو حول الممرات الاستراتيجية في غزة.

وقال كامل حينها أن نتنياهو يضيع وقته، الا أن الوفد المصري جهز الأوراق من جديد من انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات في الدوحة للتغلب على العقبات المتبقية. وأشار مصدر مصري رفيع للصحيفة أنه رغم عدم حضور حماس المفاوضات لكنها ستتلقى التحديث عن المجريات من قبل الوسطاء الذين سيبلغونها عن كافة التطورات.

ويشار الى أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار قال في رسالة نقلها الى الوسطاء ليلة الاثنين الماضي، إنه اذا كانت إسرائيل جادة بخصوص المفاوضات وتريد مشاركة حماس، يجب عليها وقف عملياتها في غزة، ملمحا بأن جولة المحادثات هذه مجرد خدعة تمنح إسرائيل وقتا إضافيا لشن حملتها العسكرية في غزة، وفقا لما أفاد به وسطاء عرب.

وعلى صعيد متصل أفادت الولايات المتحدة الخميس أن مفاوضات الدوحة الخميس اتسمت بأجواء إيجابية لحد ما،وأعربت عن أملها بالتوصل لاتفاق بوقف الحرب.