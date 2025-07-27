"قضية التجسس الـ 27 " || إسرائيلي من أصول ايرانية متهم بنقل معلومات عن مسار طيران الطائرات المسيّرة

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قضية تجسس أخرى: قدّم مكتب المدعي العام للدولة الأسبوع الماضي لائحة تصريح أمني خطير ضد مواطن إسرائيلي لارتكابه جريمتي الاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات للعدو بقصد المساس بأمن الدولة، حسبما أُفيد صباح اليوم (الأحد). وهذه هي القضية السابعة والعشرون التي تُكشف خلال الأشهر الأخيرة.

من لائحة الاتهام يتبين أن المتهم أقام خلال الحرب في غزة وخلال فترة الحرب مع ايران علاقة مطولة مع عميل إيراني، ونقل إليه معلومات بقصد الإضرار بأمن الدولة. كما تبين أن المتهم هاجر إلى إسرائيل من إيران عام 1999 وكان لفترة طويلة على علاقة زوجية مع مواطنة إيرانية تقيم في دولة عدوة.

خلال عام 2024، التقى المتهم في تركيا مع شريكته واثنين من عناصر النظام الإيراني، وهو يعلم أن هؤلاء جهات تعادي دولة إسرائيل. بعد اللقاء، وفي عدة مناسبات مختلفة، تواصل المتهم مع عميل إيراني عبر تطبيق تلغرام وسلمه، بناءً على طلبه ومن مبادرة المتهم نفسه، معلومات حول مواضيع مختلفة.

في هذا الإطار، كشف المتهم أمام العميل الإيراني عن هوية بحّار إيراني كان يعمل على ناقلة نفط إيرانية، والذي زوّد، بحسب الادعاء، بمعلومات لصالح أمن دولة إسرائيل لشخص إسرائيلي مقرّب من المتهم. بالإضافة إلى ذلك، نقل المتهم للعميل الإيراني معلومات حول نوايا هجوم إسرائيل على إيران، ومسار طيران الطائرات المسيّرة من إسرائيل إلى إيران، وأنه خلال الهجوم الإيراني تضررت أحد قواعد سلاح الجو، بالإضافة إلى معلومات أخرى.

تطلب النيابة العامة من المحكمة إصدار أمر باعتقال المتهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده، نظرًا لخطورته المتزايدة في ضوء الفترة التي ارتكب فيها هذه الجرائم، والتي شهدت حربًا في دولة إسرائيل على عدة جبهات بشكل عام، ومع إيران بشكل خاص، وفي الوقت الذي كانت تُطلق فيه الصواريخ على إسرائيل من إيران.