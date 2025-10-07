تقرير: "محادثات المفاوضات في مصر كانت إيجابية، واستغرقت الجولة الأولى أربع ساعات".

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن المحادثات بين إسرائيل وحماس في مصر أمس كانت إيجابية. ونقلت عن فلسطينيين مقربين من وفد حماس في المحادثات، أنهما "أجريا محادثات إيجابية في الجولة الأولى، واستمرت أربع ساعات أمس، ومن المتوقع عقد الجولة الثانية ظهر اليوم"