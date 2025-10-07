عامان على الحرب: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة وتقرير عن مفاوضات ايجابية في مصر | جميع التحديثات
الجيش الإسرائيلي: الصاروخ أطلق من شمال غزة، وعلى ما يبدو انفجر في منطقة مفتوحة • تقرير: "المفاوضات في مصر كانت إيجابية، الجولة الأولى استمرت 4 ساعات"• تحديثات اليوم الـ732 للحرب
اليوم الـ732 للحرب: دوت صباح اليوم (الثلاثاء) صفارات الإنذار في نتيف هعسرا؛ وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ أطلق من شمال غزة ويبدو أنه انفجر في منطقة مفتوحة. وأشارت مصادر للوكالة الفرنسية إلى أن "محادثات الجولة الأولى كانت إيجابية، واستمرت أمس أربع ساعات، ومن المتوقع عقد الجولة الثانية ظهر اليوم".
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن المحادثات بين إسرائيل وحماس في مصر أمس كانت إيجابية. ونقلت عن فلسطينيين مقربين من وفد حماس في المحادثات، أنهما "أجريا محادثات إيجابية في الجولة الأولى، واستمرت أربع ساعات أمس، ومن المتوقع عقد الجولة الثانية ظهر اليوم"
الأمين العام للأمم المتحدة: "أوقفوا المعاناة - أنهوا الحرب وأعيدوا المختطفين".
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيانًا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لـ 7 أكتوبر. وقال: "يجب إطلاق سراح المختطفين دون قيد أو شرط وعلى الفور، ويجب إنهاء الحرب في غزة - ومعاناة الجميع". وأضاف غوتيريش: "هذه كارثة إنسانية لا يمكن تصورها".
تقرير أردني: "ترحيل 131 من مُشغّلي أسطول غزة إلى أراضينا"
أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن 131 من نشطاء أسطول "صمود" قد تم ترحيلهم من إسرائيل إلى الأردن.
أحيى قادة العالم اليوم ذكرى هجوم السابع من أكتوبر. ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذين تناولوا تصاعد معاداة السامية في بلدانهم.
تقرير إعلامي لبناني: قتيل وجريح في هجوم على سيارة في محافظة صور، قضاء جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في نتيف هعسارا، تم رصد إطلاق صاروخ واحد اجتاز من شمال قطاع غزة - والذي سقط على ما يبدو في منطقة مفتوحة.
شارك أكثر من 3000 راكب دراجة في مسيرة الدراجات الهوائية في غلاف غزة لإحياء الذكرى السنوية الثانية لهجوم7 أكتوبر.
قالت مصادر للجزيرة إن "المفاوضات انتهت اليوم"، وأضافت: "اللقاء بين حماس والوسطاء كان إيجابيا"