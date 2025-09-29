قيادي في الليكود: نتنياهو سيقول نعم لترامب بشأن الخطة

على خلفية الترقب لنتائج الاجتماع بين بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب حول ما ستؤدي فيه المحاولات الأمريكية لدفع خطة الـ21 بند للرئيس ترامب، قال ميخائيل كلاينر - رئيس محكمة الليكود الداخلية إن "نتنياهو سيقول نعم لترامب حول الخطة". يمكنكم مشاهدة مداخلته كاملة في الفيديو.

جاء تصريح كلاينر خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال:"نتنياهو لن يطلب أية تعديلات على اقتراح ترامب.. هناك مصلحة مشتركة أمريكية وإسرائيلية وفلسطينية والعالم برمته لإنهاء الحرب، والنقاط الـ21 لترامب، قدمت لنا الأساس لبناء الخطة والتي تشمل نقاط نحبها ونقاط لا نحبها.. لا توجد فوارق كبيرة كما كان في السابق ويمكن التغلب على جميعها إذا ما توفرت النية".

